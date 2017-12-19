المعرض برعاية باسمة الدهيم وبمشاركة 30 جهة

تحت رعاية وبحضور المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم، تشهد ارض المعارض الدولية بمشرف في الساعة الـ 10 من صباح غد الأربعاء 20/12/2017 انطلاق معرض BRIDE EXPO، الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي وتستمر أنشطته حتى 23 ديسمبر الجاري على أرض المعارض الدولية بمشرف في صالة رقم (8)، بمشاركة جمع متخصص من الشركات العارضة والراعية لهذا الحدث وبحضور جمهور المهتمين بهذه الصناعة من متابعي هذا النوع من العروض إضافة الى المقبلين على الزواج.

وتم توجيه الدعوة لحضور مراسم حفل الافتتاح الى نخبة من رجال وسيدات الأعمال والاعلام والمسؤولين وجمع من سفراء الدول وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في الكويت وعدد من مديري الشركات الراعية.

وفي حين أكدت 6 جهات رعايتها للمعرض حيث انفرد بالرعاية الماسية مستوصف بوشهري التخصصي، حظي بالرعاية البلاتينية كل من بوتيكات، وبلاجيو، وستوديو فوتو لابلوبيل، مجموعة صالونات لا بلوبيل، وشراكة سالم ساوند للإنتاج الفني.

كما ضمت قائمة المشاركين نخبة متخصصة من شركات الأفراح والفنادق والتجهيزات الغذائية، ومحلات الشوكولا ومصممي الأزياء وعيادات التجميل وشركات مستحضرات التجميل والعطور ومنسقي الحفلات والزهور والمصورين وكل ما يتعلق بهذه المهنة، حيث تجاوز عدد المشاركين 32 منصة عرض ممثلة لجهات وشركات جاءت جميعها لتستعرض خدماتها وأنشطتها المتعلقة بهذه الصناعة وبالقائمين عليها إضافة إلى المهتمين من جمهور هذه المعارض من المقبلين على الزواج.

ومتوقع أن يشهد معرض BRIDE EXPO تسابقا وإقبالا ملحوظا بتوافد الزوار عليه من المهتمين، حيث يستقبل المعرض جمهوره خلال الأوقات الرسمية ولمدة 4 أيام متصلة على فترتين صباحية من الساعة 9:30 صباحا إلى 1 ظهرا، ومسائية من 4:30 عصرا الى 9:30 مساء، أما يوم الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 5 عصرا الى 10:00 مساء.