البنك ثمّن جهود «الداخلية» للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين

قام بنك الكويت الوطني بتكريم وزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية وذلك تقديرا لجهودهما الكبيرة ومساهمتهما الفعالة في نجاح فعاليات سباق البنك الوطني للمشي الثالث والعشرين الذي نظمه البنك في 9 ديسمبر، بمشاركة الآلاف من المتسابقين من كل الفئات العمرية.

وكرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت سليمان المرزوق فريق عمل وزارة الداخلية الذي شارك في تنظيم فعاليات السباق وفي مقدمتهم المقدم أحمد أبا الخيل والمقدم أحمد بن حيدر وذلك تقديرا للدعم الذي قدمته وزارة الداخلية والجهود التنظيمية التي بذلتها خلال السباق.

كما تسلم قائد منطقة إسعاف حولي محمد القطان تقديرا من الإدارة التنفيذية التي شكرت الجهود الجبارة للطوارئ الطبية في تقديم المساعدة الطبية اللازمة للمتسابقين أينما اقتضت الحاجة على غرار كل عام، وأشادت الإدارة بالدور المشهود دائما للطوارئ الطبية في خدمة المجتمع.

وثمنت الإدارة التنفيذية الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الداخلية حفاظا على سلامة وأمن المواطنين، وحرصها على المشاركة السنوية في إنجاح فعاليات هذا الحدث الرياضي الذي يحتاج إلى جهود مضاعفة نظرا للمشاركة الجماهيرية الكثيفة التي يستقطبها سنويا.

ويفخر البنك الوطني كونه أحد أكبر جهات القطاع الخاص إسهاما في النشاطات الاجتماعية والتي أصبحت نهجا ينتهجه البنك إلى جانب دوره الريادي في تقديم الخدمات المصرفية، حيث يحفل سجل البنك الوطني بالعديد من المبادرات الريادية الاجتماعية والإنسانية التي تغطي مختلف المجالات.