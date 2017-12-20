شهد الخراز فازت بالمركز الأول لفئة السيدات برصيد 261 نقطة

نظم البنك الأهلي الكويتي بطولة البولينغ الثانية للموظفين والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الموظفين وتشجيع العمل بروح الأسرة الواحدة في بيئة خالية من ضغوطات العمل.

وقد أقيمت البطولة التي تميزت بأجواء مرحة في مركز العاصمة للبولينغ في ثانوية أحمد البشر الرومي.

ويحرص البنك الأهلي الكويتي على تنظيم مثل هذه البطولات إيمانا منه بأهمية الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى تشجيع الموظفين على التواصل مع بعضهم البعض في بيئة صحية مريحة لإقامة علاقات عمل سليمة وأكثر ترابطا.

وعلى صعيد نتائج المنافسات في بطولة البولينغ التي شهدت مشاركة واسعة من قبل معظم موظفي البنك الأهلي الكويتي، فقد أحرز المركز الأول الفريق المكون من ماريو سانتوس ومارفن ماكايانا ومحمد كوياما وشانواز قريشي، في حين تألف الفريق صاحب المركز الثاني من فريد غابرييل ومحمد الغريب ورامي عرابي وجاسم الحيدر.

وقد فازت شهد الخراز بالمركز الأول لفئة السيدات برصيد 261 نقطة تلتها غدير الصراف في المركز الثاني، فيما أحرز ماريو سانتوس جائزة أعلى رصيد نقاط لفئة الرجال بلغ 402 نقطة من شوطين.