32 منصة تستعرض خدماتها وأنشطتها المختلفة للجمهور

تحت رعاية وحضور المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم، تشهد أرض المعارض الدولية بمشرف في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء انطلاق فعاليات معرض Bride Expo، الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي وتستمر أنشطته حتى 23 الجاري على أرض المعارض الدولية بمشرف في صالة رقم 8، بمشاركة فاعلة من قبل جمع متخصص من الشركات العارضة والراعية لهذا الحدث وبحضور جمهور المهتمين بهذه الصناعة من متابعي هذا النوع من العروض، إضافة الى المقبلين على الزواج.

وتم توجيه الدعوة الى نخبة من رجال وسيدات الأعمال والإعلام والمسؤولين وجمع من سفراء الدول وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في الكويت وعدد من مديري الشركات الراعية لحضور مراسم حفل الافتتاح.

وفي حين أكدت 6 جهات رعايتها للمعرض، حيث انفرد بالرعاية الماسية مستوصف بوشهري التخصصي، حظي بالرعاية البلاتينية كل من بوتيكات، وبلاجيو، وستوديو فوتو لابلوبيل، مجموعة صالونات لا بلوبيل، وشراكة سالم ساوند للإنتاج الفني.

كما ضمت قائمة المشاركين نخبة متخصصة من شركات الأفراح والفنادق والتجهيزات الغذائية، ومحلات الشوكولا ومصممي الأزياء وعيادات التجميل وشركات مستحضرات التجميل والعطور ومنسقي الحفلات والزهور والمصورين وكل ما يتعلق بهذه المهنة، حيث تجاوز عدد المشاركين 32 منصة عرض ممثلة لجهات وشركات جاءت جميعها لتستعرض خدماتها وانشطتها المتعلقة بهذه الصناعة وبالقائمين عليها، إضافة الى المهتمين من جمهور هذه المعارض من المقبلين على الزواج.

ومن المتوقع ان يشهد المعرض تسابقا وإقبالا ملحوظا بتوافد الزوار عليه من المهتمين، حيث يستقبل المعرض جمهوره خلال الأوقات الرسمية ولمدة 4 أيام متصلة على فترتين صباحية من الساعة 9:30 صباحا إلى 1 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 4:30 عصرا الى 9:30 مساء، أما يوم الجمعة فيكون المعرض خلال الفترة المسائية فقط من الساعة 5 عصرا الى 10 مساء.