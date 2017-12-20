القطامي: البنك يسعى للحفاظ على تراث الكويت وزيادة وعي الأطفال بحرفة السدو

اختتم بنك الخليج بنجاح رعايته لسلسلة ورش العمل التثقيفية للأطفال والتي اقيمت على مدار عام كامل تحت عنوان «المرح مع النسيج» وذلك بالتعاون مع جمعية السدو الحرفية، وتحث هذه الورش على الاستمتاع بالأشغال اليدوية، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم في صناعة المشغولات وفنون الرسم على الأنسجة وكذلك التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الكويتي وتقاليده العريقة.

وتضمن البرنامج ورشتين عمل مجانيتين أقيمتا شهريا ولمدة عام كامل، للأطفال بين 6 و12 عاما، ليبلغ إجمالي ورش العمل المقامة خلال مدة البرنامج 12، شارك خلالها 145 طفلا، ساهمت في تنمية مهارات الابتكار لديهم من خلال توفير بيئة تعلم مريحة بأسلوب يضمن المتعة والمرونة وبشكل عملي.

وبهذه المناسبة، قالت مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج ليلى القطامي: سررنا بالتعاون مع جمعية السدو الحرفية في سبيل إقامة سلسلة ورش عمل «المرح مع النسيج»، يسعى بنك الخليج إلى الحفاظ على تراث الكويت، وقد ساهمت ورش العمل هذه بالفعل في زيادة وعي ومعرفة الأطفال بحرفة السدو، في أجواء اتسمت بالمرح والترفيه، إلى جانب ذلك فورش العمل قد أقيمت في بيت السدو، حيث استمتع الأطفال بمشاهدة المعروضات الفريدة المتاحة طوال فترة الورش.

وبدورها أعربت رئيس مجلس إدارة جمعية السدو الحرفية للمنسوجات الكويتية التقليدية الشيخة بيبي الصباح، عن سعادتها بنجاح هذه الورش، قائلة: هدفنا من خلال إقامة ورش العمل هذه نحو تشجيع صغارنا للتعرف على تراث وطننا الحبيب الذي يتسم بالعراقة، وعلى المشغولات اليدوية والأعمال الفنية التراثية التي تعود إلى زمن البداوة، في أجواء ترفيهية ممتعة ومثيرة. سوف نتمكن من خلال الدعم الذي يقدمه بنك الخليج من إقامة المزيد من البرامج التي تخدم اهداف الجمعية.

وخلال ورش العمل، أعطي لكل مجموعة من الأطفال مشروع مختلف لتنفيذه، اكتسبوا من خلاله مهارات جديدة وقدرة على استخدام أدوات مختلفة، كما تم إرشاد الأطفال أثناء اختيارهم للألوان والتصميمات وكذلك الأساليب الفنية المستخدمة، وذلك بهدف تنمية مهارات الابتكار لديهم مع الحفاظ على روح البهجة والاستمتاع بالنشاط الذي يقومون به، في ظل وجود مرشدين يعملون على تعليم وتثقيف الأطفال وتعزيز مفهوم الأشغال اليدوية كعمل فني رفيع.