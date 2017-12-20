ناجيا: نقدم مختلف سبل الدعم والرعاية للشباب الكويتي

قام بنك الكويت الدولي برعاية مشاركة بطل الكويت عبدالله الفاضل في مسابقات بطولة ملك تايلند الدولية للدراجات المائية التي أجريت مؤخرا في مدينة باتايا، وقد حصل الفاضل على كأس المركز الثاني في واحدة من أكبر الفئات وأصعبها وهي الستوك لكبار المحترفين (برو) بعد منافسة حماسية مع مجموعة كبيرة من الأبطال العالميين من مختلف القارات.

وبهذه المناسبة، هنأ مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا، المتسابق الكويتي الفاضل على هذا الإنجاز الكبير ولرفعه اسم الكويت على منصات التتويج الدولية، مشيدا بالإرادة والعزيمة التي يتمتع بها الفاضل، ومدى التزامه بالتدريبات والبرنامج الرياضي المخصص له على مدار العام.

وأضاف ناجيا: إن «الدولي» كان على الدوام سباقا في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لطموحات الشباب الكويتي، ولاسيما المتسابق عبدالله الفاضل، لثقتنا الكبيرة بموهبته وقدرته على حصد الألقاب وتحقيق الانتصارات المشهود لها، كما أننا فخورين بالإنجازات التي حققها حتى اليوم حيث أنه لطالما رفع علم الكويت واسمها في المحافل العربية والعالمية».

يذكر أن بنك الكويت الدولي يحرص دائما على رعاية الأنشطة المجتمعية، وخاصة الشبابية والثقافية والاجتماعية والرياضية، التي من شأنها إعداد جيل سليم جسديا وعقليا، كما أنه سيظل يسعى لتسخير إمكاناته وقدراته بما يعزز من أطر التواصل الاجتماعي مع كافة شرائح المجتمع الكويتي.

وهو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره الكويت، تأسس عام 1973 حيث عرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحول إلى بنك إسلامي عام 2007.

واليوم، يمارس الدولي عملياته من خلال شبكة فروع تتألف من 26 فرعا منتشرا في جميع أرجاء الكويت. كما يقدم مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وانسجاما مع رؤية ورسالة البنك، يمتلك الدولي برنامجا رائدا في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى دعم جميع أفراد المجتمع الكويتي من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات.