أعلنت كيدزانيا الكويت، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي، تجديد شراكتها مع «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، لمواصلة سعيها في مساعدة الأطفال على تحقيق طموحاتهم نحو المهن المستقبلية التي يرغبون في العمل بها. ويمنح مركز معلومات الوظائف في كيدزانيا والذي يرعاه «بيت.كوم»، الأطفال فرصة مميزة للتعرف على اهتماماتهم واكتشاف قدراتهم وتنميتها عبر إنشاء سيرة ذاتية لتساعدهم في العثور على الأدوار التي تتناسب مع اهتماماتهم وشخصياتهم من ضمن العديد من المهن المتوافرة في مدينة كيدزانيا.

وعبر تجديد هذه الشراكة، تهدف كل من كيدزانيا و«بيت.كوم» إلى مواصلة تمكين الأطفال في الكويت والشرق الأوسط، مع اكتساب الموارد والمعرفة اللازمتين ليتفوقوا في جميع جوانب حياتهم المهنية في المستقبل، وجاءت هذه الخطوة تأكيدا لإيمان الشركتين الراسخ بضرورة اختبار الأطفال الجانب العملي لمختلف المهن، حتى يتمكنوا من تطوير صورة واقعية لما تنطوي عليه كل مهنة.

ومن خلال تجربة لعب الأدوار، سيواصل الأطفال التعلم عن عملية التوظيف في بيئة واقعية، ويتسنى لهم ابتكار سيرتهم الذاتية على جهاز iPad ليساعدهم في البحث عن الوظائف المناسبة لهم في كيدزانيا. كما أنه سيسمح لهم بتمثيل دور مندوب المبيعات أو باحث في مجال السيرة الذاتية.

وقال نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية في شركة محمد حمود الشايع، فرناندو ميدروا: «في الماضي، لم يكن لدى الأطفال أدنى فكرة عما يريدون أن يصبحوا عندما يكبرون، إلى أن يصلوا إلى دراستهم الجامعية. واليوم، وبفضل التعاون مع مؤسسات مثل «بيت.كوم»، لم يصبح بإمكان الأطفال لعب أدوار الوظائف المختلفة وحسب، بل يمكنهم أيضا إنشاء سيرة ذاتية تتطابق ومتطلبات الوظيفة التي يرغبون في العمل بها».

وأضاف: «نحن سعداء لمواصلة العمل مع «بيت.كوم»، وإلهام المزيد من العقول الشابة للتعلم عن متطلبات السوق المحلي، وأدوار الوظائف الجديدة، خاصة في ظل تطور وسائل الإعلام الإلكترونية التي أسفرت عن ظهور العديد من المهن الجديدة التي لم تكن متوافرة في الماضي. ونحن واثقون بأن هذه الشراكة ستشجع المزيد من الأطفال على تحقيق كامل إمكاناتهم والعمل بجد في سبيل تحقيق وظائف أحلامهم المستقبلية».

وقالت رانيا نصير، المديرة الإدارية لتطوير الأعمال في «بيت.كوم»: «بصفتنا أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن وظيفتنا لا تقتصر فقط على مساعدة ما يقارب 30 مليون مهني في إيجاد الوظائف التي يبحثون عنها وتسهيل عملية العثور على الموظفين المناسبين للشركات، بل نسعى جاهدين أيضا إلى تثقيف وتمكين ومساعدة الأفراد في مساعيهم المهنية بصرف النظر عن المرحلة التي قد يختارون خوضها».

وأضافـــت: «نحـــــن متحمسون جدا لتجديد شراكتنا مع كيدزانيا حتى نواصل تعليم الأطفال عن العالم المهني، وجميع الفرص والوظائف التي تكمن أمامهم بطريقة تفاعلية وممتعة، فنحن لا نسعى إلى ترفيههم فحسب، بل نسعى أيضـــا لمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم باعتبارهم القوى العاملة في المستقبــل وقــادة الغد».

وسيقوم مركز معلومات الوظائف في كيدزانيا بتمكين الأطفال في الكويت من تعلم وبناء مهارات التقديم للوظائف الأساسية، وتطوير قدراتهم الكامنة تماشيا مع أهداف كيدزانيا في مساعدة الأطفال في الاستعداد لعالم أفضل.