أعلنت الشركة الأولى للوقود عن قرب ابتداء التطوير بجميع المرافق وتوسيع الخدمات المساندة ومستوى السلامة والبيئة بمحطة السالمية.

وستكون محطة السالمية الواقعة على الدائري الخامس المحطة السابعة عشرة النموذجية التي تحتوي على الخدمات المتكاملة والمساندة وسيتم الإغلاق وموافاة العملاء بالمستجدات.

وقد صرح الرئيس التنفيذي في الشركة الأولى عادل العوضي، بأنه سيتم تطوير محطة السالمية لتتطابق مع أعلى المعايير المعتمدة من الشركة الأولى للوقود، كما ستتم اضافة خدمات الى المحطة تشمل سوقا مركزيا وخدمة غسيل السيارات وخدمة صيانة السيارات، إضافة إلى زيادة مستوى السلامة عن طريق تركيب الجيل الثاني من نظام استرجاع الأبخرة وتزويد المحطة بالمعدات الصديقة للبيئة والإضاءة الموفرة للطاقة.

وأضاف ان تطوير محطة السالمية هي من ضمن الخطوات لتنفيذ إستراتيجية التطوير لكل محطات الأولى وفقا لما تسمح به الجهات المعنية.