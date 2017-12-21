أعلنت مؤخرا مجلة الاعمال العالمية فوز الرئيسة التنفيذية لـ «سيفكو» الشركة الرائدة في الاسواق المركزية بالكويت بأفضل جوائز التميز المؤسسي للشركات العالمية لعام 2017، حيث نالت نور فيصل القطامي جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مجال صناعة السوبر ماركت وجائزة الرئيس التنفيذي الأكثر ابتكارا للعام في الكويت.

وقد كانت إنجازات نور القطامي ملحوظة في أي بلد أو أي صناعة، ولكن الحقيقة أنها أصبحت سيدة أعمال ناجحة في واحدة من أغنى الدول العربية في العالم وتفوقت على جميع منافسيها. وقد عززت نور بمفردها مجال صناعة السوبر ماركت في الكويت، وطورته بمنظورها الفريد العالمي. وقد أثبتت أن الثبات والصبر والتفاؤل تؤتي ثمارها وأن الأحلام يمكن أن تتحقق، مهما كان التحدي كبيرا، وجعلت من «سيفكو» بما تملكه من روح المثابرة والريادة في مجال الأعمال اسما مألوفا ومعروفا في الشرق الأوسط وذلك في غضون ثلاث سنوات فقط والذي يعتبر إنجازا كبيرا.

تم افتتاح أول متجر لها، سيفكو الري عام 2014، ويخدم السوق شريحة من المستهلكين بنسبة 80% من الكويتيين و20% من العمالة الوافدة عالية الدخل.

وقد افتتحت منذ ذلك الحين 4 متاجر أخرى في بلدها الأم الكويت وتخطط للتوسع في قطر وأبو ظبي ودبي، والمملكة العربية السعودية.

كما أنها لم تكتف بالبقاء في منطقة واحدة، فقد أنشأت شركة «هيلثي فودز» وهي شركة توزيع تركز على توفير خيارات صحية مغذية تتضمن المنتجات الخالية من الغلوتين والمنتجات الخالية من اللاكتوز وتوزيعها على محلات السوبر ماركت والنوادي الرياضية في جميع أنحاء الكويت، ولديها اليوم أكثر من 750 موظفا، ولكن هذا الرقم من المتوقع أن ينمو بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

على الرغم من نجاحها، فهي لم تخطط يوما لاتخاذ مجال صناعة السوبر ماركت مهنة لها، فبعد تخرجها في جامعة بوسطن الأميركية، شاركت في تأسيس شركة توسع الأعمال الدولية مع جورج نداف وروبرت غرايسون من العلامة التجارية المحدودة «فيكتوريا سيكريت»، قادها الوقت الذي قضته في الولايات المتحدة إلى ملاحظة التباين بين السوبر ماركت هناك وفي وطنها الكويت الأمر الذي ألهمها أن تفعل شيئا حيال ذلك، لتسخر نور نجاحها من أجل جعل تجربة التسوق في الكويت تجربة ممتعة، قائلة: «لقد صممت أن أجعل التسوق تجربة ممتعة، حيث تشمل متاجرنا المطاعم ومحلات العصير والمخابز ومناطق لعب الأطفال والعديد من المحلات التجارية الأخرى، كما نقدم أيضا معايير نظافة أعلى من معايير النظافة الموجودة في المستشفيات ولذلك نحن شركة التجزئة الوحيدة في الكويت الحاصلة على شهادات الآيزو رقم 9001:2015 ورقم 22000:2005».