كجزء من برنامجه الرائد في المسؤولية الاجتماعية والتعليمية الذي يعمد إلى تثقيف الأجيال الشابة حول أهمية تناول الطعام الصحي واتباع نمط حياة سليم، قام مركز سلطان باستضافة طالبات الأكاديمية الأميركية للبنات في فرعه بحولي.

وتهدف هذه الزيارة المدرسية إلى توفير تجربة تسوق حقيقية للطالبات حيث تسنت لهم الفرصة للقيام بشراء عدد من المواد الغذائية والمنتجات وفقا لقائمة تسوق خاصة بهم أعدتها المدرسة لهم.

وخلال الزيارة، قام مدير فرع مركز سلطان حولي سلطان درويش وفريقه، بإرشاد الطلاب وإطلاعهم على أهمية قراءة ملصقات المنتجات للتعرف على مكوناتها وفوائدها الغذائية. وتعليقا على هذه الزيارة، قال درويش: «لقد استمتعنا باستضافة طالبات الأكاديمية الأميركية للبنات والتي نأمل أن نكون قد تمكنا من تقديم معلومات مفيدة وقيمة لهن حول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية وأهمية تطوير عادات غذائية صحية في سن مبكرة لما لها من فوائد على مدى الحياة».من جانبها، علقت مديرة التسويق في شركة مركز سلطان ليزا الغريب قائلة: «تلعب شركة مركز سلطان دورا فعلا في المجتمع من خلال العديد من المبادرات وحملات التوعية الصحية بما في ذلك استضافة زيارات طلاب المدارس في متاجرها لتثقيف الجيل الشاب حول أهمية اختيار الغذاء السليم للحفاظ على نمط حياة صحي».