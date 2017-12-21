اختيار العديد من المجالات بالتعاون مع حديقة الشهيد

انطلاقا من حرصه الدائم على تقديم وتنظيم أنشطة وفعاليات مختلفة تدعم المشاريع الكويتية والطاقات الشبابية الإبداعية، قام بنك بوبيان بالإعلان عن إطلاق سلسلة فعاليات Boubyan Moments وذلك بالتعاون مع حديقة الشهيد ومطعم Three & Barista.

وبدأت أولى فعاليات Boubyan Moments الخميس الماضي 14 ديسمبر من الساعة 5 إلى 6.30 مساء بورشة عمل مميزة لتحضير الوجبات الصحية والفطور للأطفال بطريقة ممتعة ومرحة تحت عنوان «دورة تحضير وتزيين وجبات الفطور» بإشراف جنى الغنيم صاحبة حساب Bento Mommy.

وأكد مساعد مدير عام إدارة التسويق وديع حيدر أن فكرة Boubyan Moments الجديدة تعتمد على مجموعة من الدورات وورش العمل والأنشطة الحرفية المتنوعة لمجموعة من المدربين الكويتيين المتميزين والمتخصصين في مجالات مختلفة لعرض تجاربهم العملية للحضور وشرح كيفية الاستفادة منها وتطبيقها في الحياة اليومية من خلال دورة تدريبية.

وأضاف أن فعاليات Boubyan Moment تستمر على مدى 10 أسابيع متتالية بدءا من الخميس 14 ديسمبر2017 حتى 15 فبراير 2018، حيث يتم الإعلان كل ثلاثاء عن الدورة التي ستقام يوم الخميس الذي يليه.

وعن مجالات ورش العمل، قال وديع ان هناك العديد من المجالات التي تم اختيارها في مثل هذا الحدث بالتعاون مع حديقة الشهيد وذلك لإضفاء روح التنوع والتميز لتجارب الحضور العملية وإرضاء مختلف أذواق الجمهور واهتماماتهم.

فهناك ورش عمل متعددة تختص بالتصوير الفوتوغرافي، الرسم على أشياء مختلفة وتزيينها، الخط العربي وفن الموزاييك وغيرها من الأعمال الحرفية واليدوية، وتستوعب كل ورشة نحو 100 شخص وهي مفتوحة لعملاء بوبيان وغير عملائه .

وأوضح وديع أن بنك بوبيان يسعى من خلال هذه الفعاليات والأنشطة إلى المساهمة في دعم الشباب الكويتي والمشاريع الكويتية الصغيرة والتواصل الدائم مع المجتمع من خلال مبادرات مبتكرة وطرق غير تقليدية.