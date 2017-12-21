الفارس: نضع أهمية كبيرة على خدمة

ما بعد البيع ومتابعة الزبون وأشرف شخصياً عليها كل يوم والتصميم جلّ اهتمامنا

تعود «مجوهرات الفارس» مثل كل عام بحملة عروض نهاية العام التي تطلقها على جميع مجموعات المجوهرات الاستثنائية التي تعد فرصة حصرية لاقتناء أجمل التصاميم التي تلبي جميع الأذواق. وجاء الكشف عن الحملة خلال فعالية أقامتها «مجوهرات الفارس» في معرضها الرئيسي بمنطقة الشويخ الذي برز بحلته الجديدة، وحضر الفعالية الرئيس التنفيذي لمجموعة الفارس زياد الفارس ومدير معرض الشويخ لمجموعة الفارس فارس الفارس.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الفارس زياد الفارس: «يسعدنا أن نعود من جديد بهذا الحدث السنوي المنتظر الذي يقدم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المجوهرات التي ترضي الأذواق وتبرز بتنوع التصاميم الراقية التي تتراوح بين المجوهرات التقليدية وتلك التي تواكب أحدث ما تبتكره الموضة اليوم وذلك في تصاميم حصرية مثل الشبكات وأطقم المجوهرات، التي تأتي جميعها بأسعار تنافسية».

وأضاف: «حازت مجوهرات الفارس على نجاح كبير منذ افتتاح أول محل لها، وكان الفضل للمصداقية والأمانة والشفافية التي نتعامل بها مع الزبائن، وهي توصيات جدنا المشهور بوحمد الفارس والوالد حمد الفارس حفظه الله، حيث نحرص على أن يعرف كل زبون ما يشتريه».

من ناحيته، قام مدير معرض الشويخ لمجموعة الفارس، فارس الفارس بعرض المجموعات الحصرية المتوفرة في العروض، بالإضافة إلى تشكيلة الشبكات التي تلقى نجاحا واسعا لما تقدمه من تنوع في التصاميم وشرائح الأسعار وموثوقية لأماكن استيراد الأحجار الكريمة والذهب والفضة. وتتوافر الشبكات لجميع الفئات بأسعار تبدأ من 2000 د.ك، ذلك بالإضافة إلى هدايا المواليد التي تبدأ من 50 د.ك.

وقال فارس الفارس: «علاوة على التشكيلة المتنوعة والحصرية التي تتميز جميعها بالفخامة، تنفرد «مجوهرات الفارس» بنوعية خدمتها التي نحرص من خلالها على استيعاب ما تبحث عنه كل سيدة حتى نعرض لها الأقرب إلى ذوقها أو حتى نصمم لها أطقما فريدة».

يحتضن المعرض أحدث ابتكارات المجموعة التي تميزت بتصاميمها الاستثنائية، وازدانت باللؤلؤ والزمرد والياقوت وغيرها من الأحجار الكريمة، وذلك بالإضافة إلى تشكيلة متميزة من المجوهرات والشبكات.

وأضاف: «تنفرد «مجوهرات الفارس» بتصاميم مبدعة تتماشى مع ذوق السوق الكويتي والخليجي، إذ نطرح دائما أفكارا جديدة لتصاميم الخواتم والعقود والشبكات التي تعد أهم القطع من حيث التصميم الذي نبتكره لأنه لابد أن تكون مواكبة لأحدث الموديلات إما بالأحجار التي تعلوها أو بالألوان أو بالتصميم في حد ذاته».

يذكر أن «مجوهرات الفارس» توظف من أكثر المصممين المبدعين لاختيار تصاميم تتماشى مع ذوق السوق الكويتي. وتطرح المجموعة دائما أفكارا جديدة لتصاميم الخواتم والعقود والشبكات والخواتم والأساور وغيرها من التصاميم المتنوعة من الذهب والفضة التي تختلف في الأسعار والأحجار التي تعلوها.

وعن التصاميم، قال مدير مصنع مجموعة الفارس، عبد المحسن الفارس: «تحرص مجوهرات الفارس على أن تكون جميع الأحجار والمواد الثمينة التي نستخدمها في تصاميمنا مستوردة من موردين ومنتجين موثوقين ومعتمدين، ويتم الحرص أيضا على أن تضيف التصاميم تضيف إلى جمال الأحجار وجودة الذهب والفضة، دون غض النظر عن أذواق زبائننا في الكويت والمنطقة اللاتي يبحثن عن قطع تميزهن وتبقى معهن على المدى الطويل».

وتتميز «مجوهرات الفارس» بالألماس السوليتير التي تبتاعه رئيسيا من بلجيكا حيث تمتلك مكتبا، وحيث موثوقية المصدر. ويتم شراء الألماس مع شهادته الخاصة والتي يتم توفيرها أينما تم شراء الألماس. وهذه الشهادة مهمة جدا خصوصا بالآونة الأخيرة، إذ أصبح ملزما التزويد بشهادات من أماكن موثوق منها وشهادات أصلية بما أن الشهادات المقلدة أصبحت شائعة وهو ما يدفع الزبائن إلى الشراء من تاجر مجوهرات موثوق به. وتقدم «مجوهرات الفارس» قطع السوليتير الكبيرة والأحجار الكريمة التي يتراوح أوزانها من 10 - 20 و30 و40 قيراطا.

كما تمتلك «مجوهرات الفارس» قطعا ثمينة ونادرة وشديدة النقاوة مثل قطعة زمرد كولومبي هي الرابعة على مستوى العالم وخاتم ألماس من الدرجة الأولى من شدة نقاوته بوزن 40 قيراطا، وقطعة أخرى بوزن 20 قيراطا، وغيرها الكثير من القطع التي تتفاوت أسعارها بحسب النوعية والتصميم إلى جانب قطع أخرى تكون أسعارها في متناول الجميع.