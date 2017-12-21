أعلنت «سنتربوينت»، سلسلة متاجر الأزياء الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، عن إطلاق أحدث تشكيلاتها الحصرية من الأزياء بمناسبة موسم الأعياد لعام 2017، وتدعو عملاءها لاستقبال موسم الأعياد والتألق بإطلالة شتوية عصرية تخطف الأنظار في مختلف المناسبات.

حيث تضم التشكيلة الجديدة قطعا فريدة من علامات «سنتربوينت» الأكثر شعبية، مثل «سبلاش» و«بيبي شوب» و«لايف ستايل» و«شومارت»، والمتوافرة جميعا في مختلف متاجر السلسلة في الكويت.

وتحمل تشكيلة «سنتربوينت» لشتاء 2017 بصمات قوية لحقبة التسعينيات، والتي تتجسد في الطابع الجمالي الفريد للتصاميم المستوحاة من موسيقى «الجرنج» وتلك التي تحاكي المناظر الكونية المدهشة. وتتميز التشكيلة باحتضانها للعديد من القطع المختلفة، والتي تتيح للسيدات التألق بمجموعة متنوعة من الإطلالات العصرية خلال الأشهر الباردة.

تضم تشكيلة «بيبي شوب» مجموعة مختارة من أحدث صيحات الأزياء والإكسسوارات ضمن توليفات متنوعة من التصاميم والقصات والألوان والنقشات، والتي تضمن حماية أطفالكم من البرد مع تألقهم بإطلالة مذهلة تأسر القلوب في آن معا خلال موسم الشتاء الحالي.

وجاءت تشكيلة أزياء الصغيرات بتصاميم مستوحاة من الطبيعة والحيوانات والأجواء الشتائية الحميمة، والتي تجمع ما بين الطابع المرح والتفاصيل الفخمة المتقنة، مع اعتماد ألوان الوردي والبني والأبيض كخيارات لونية أساسية لهذا الموسم.

أما تصاميم أزياء الصغار فجاءت مستوحاة من فن الشارع والخربشات الطفولية إلى جانب النقشات الكثيفة التي تغطي كامل الأزياء، مع التركيز على مجموعة متنوعة من الألوان الشتائية بدءا من الأزرق الفاتح ومرورا بالتدرجات الداكنة للأخضر وانتهاء بالبرغندي الغامق.

وتأتي تشكيلة «شو مارت» من أحدث الأحذية العصرية لتضع اللمسات الأخيرة على إطلالة الأطفال وتمنحها بعدا إضافيا من التألق والرقي، والتي تلائم المدرسة واحتفالات الأعياد في آن معا، وذلك من خلال التصاميم الكلاسيكية المزينة بلمسات عصرية.

وتضم تشكيلة «سبلاش» النقشة العسكرية التي تحظى بشعبية دائمة إلى جانب مجموعة من التصاميم الجديدة بالنقشات النباتية والغنية بتفاصيل الزينة لتضفي إلى الإطلالة لمسة سحرية تعد مثالية لموسم الأعياد.

وتتميز تشكيلة هذا الشتاء بطابع لوني فريد يرفل بالألوان الأرضية والطبيعية بدءا من البرتقالي الكامد، مرورا بتدرجات الوردي وانتهاء بالفوشيا والبرغندي. كما تضم تصاميم التشكيلة أيضا البرتقالي الفاقع والأسود والأزرق مع الاحتفاء باللونين الأحمر والأبيض اللذين يعدان من أشهر الرموز التي تعبر عن روح موسم الأعياد.

أما تشكيلة «شومارت» فتتميز بالتنوع الكبير ما بين تصاميمها المختلفة، لتضمن الظهور بإطلالة تواكب أحدث صيحات الموضة على امتداد موسم الشتاء البارد. وتضم التشكيلة أحذية جديدة مع تصاميم تتضمن تفاصيل مميزة كالإبزيم والجلد الصناعي ونقشات الورود، إضافة إلى الكعب المزين بالكشاكش.

وحفلت تشكيلة «سبلاش» للأزياء الرجالية بلمسات جريئة من حيث مجموعتها اللونية، وفي مقدمتها الأحمر الغامق والبرتقالي الفاتح والأصفر الفاقع، وذلك من خلال توليفها مع التدرجات الهادئة كالزيتوني والجملي والوردي والتدرجات الترابية والتي تضفي طابعا من التباين الفريد إلى أزياء التشكيلة العصرية أما «شومارت» فاعتمدت في تشكيلتها على البنفسجي الضبابي والبني الجلدي كلونين أساسيين، ضمن توليفات مع الأبيض والأخضر التفاحي الفاتح والليلكي الجريء والتي تمنح هذه التشكيلة لمسة من الحداثة، لتأتي التدرجات الأرضية وتكمل هوية التشكيلة من خلال إضفاء طابع واقعي يلائم موسم الشتاء.

تقدم «لايف ستايل» لهذا الموسم تشكيلة متنوعة من الإكسسوارات التي تلائم مختلف الأزياء والديكورات المنزلية العصرية. وتضم التشكيلة إصدارات جديدة من الحقائب من علامتي «تشارلوت ريد» و«فيوريلي»، والتي تأتي بتشكيلة واسعة من التصاميم والتي تتراوح بين النقشات المزركشة وبين موديلات السادة ضمن تشكيلة غنية من التدرجات اللونية الجذابة.

كما تخص «سنتربوينت» عشاق مستحضرات التجميل بشكل خاص، مع منتجات العناية بالشعر من علامتي «بيد هيد» و«بيج سيكسي هير»، والتي تأتي في توقيت مثالي يتيح لعاشقات الجمال التألق بإطلالة مذهلة خلال حفلات وسهرات الأعياد! أما تشكيلة المكياج لهذا الموسم فتضم مجموعة مختارة من أحمر الشفاه بالوردي والبرتقالي والأحمر لتضفي على الشفاه المزيد من الاكتناز والجرأة المناسبة للاحتفال بموسم الأعياد المقبل. كما تضم التشكيلة أيضا باقة من العطور الفريدة من علامات «هارت أند هوم» و«آبسلي» و«ميليفيوري ميلانو».

ويمكنم الحصول على تشكيلة سنتربوينت الجديدة لخريف وشتاء 2017 عبر زيارة متاجرها في الري، الأفنيوز مول، السالمية، الفنطاس، الجهراء، الفحيحيل، الصليبخات، مدينة الكويت، وخيطان وحولي