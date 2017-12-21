آلاء خليفة

تحت رعاية وحضور المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي السيدة باسمة يوسف الدهيم، شهدت ارض المعارض الدولية بمشرف صباح أمس الاربعاء انطلاق فعاليات معرض «BRIDE EXPO»، الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض بمشرف في القاعة (8)، خلال الفترة من 20 الى 23 ديسمبر 2017 الجاري بمشاركة فاعلة وبحضور نخبة مميزة من المؤسسات والشركات المتخصصة العارضة والراعية لهذا الحدث خاصة من القائمين على هذه الصناعة.

وقامت الدهيم عقب قص شريط الافتتاح بتفقد أجنحة العارضين والتحدث الى مسؤولي الأجنحة المشاركة وأثنت فيه على فكرة إقامة المعرض، وأشادت بالمستوى الذي ظهر عليه وبالمؤسسات الراعية له والمشاركة فيه، في حين لبى الدعوة لحضور مراسم حفل الافتتاح عدد من رجال وسيدات الأعمال وسيدات المجتمع الكويتي، الى جانب جمع من سفراء الدول وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين، ورجال الإعلام بالكويت إضافة الى عدد من مدراء الجهات والمؤسسات الراعية للحدث وجمهور المهتمين بهذه الصناعة من متابعي هذا النوع من العروض اضافة الى المقبلين على الزواج.

كما شارك بالافتتاح مسؤولي شركة معرض الكويت الدولي يتقدمهم مدير التسويق والمبيعات مشعل الراشد، ومساعد مدير إدارة العلاقات العامة ثامر خاجة، ومديرة معرض «BRIDE EXPO» افنان السميط، إضافة الى عدد من مسؤولي ومدراء المعارض بالشركة.

وبهذه الصدد قالت افنان السميط: إن المعرض يعد واحدا من أهم الفعاليات والتظاهرات المتخصصة التي تشهدها البلاد قبل نهاية العام، لافتة الى ان المعرض يعنى بتوفير الأنشطة والخدمات التي تتعلق بمساعدة شريحة واسعة من المقبلين على الزواج وذلك ضمن أجواء احتفالية عائلية وتعتبر وسيلة تعريف لهم للبدء بالتخطيط السليم لمتطلبات ليلة العمر.

ولفتت السميط بان 6 جهات اكدت رعايتها للمعرض حيث انفرد بالرعاية الماسية مستوصف بوشهري التخصصي، كما حظي بالرعاية البلاتينية من كل من بوتيكات Boutiqaat، وبلاجيوفلاور، شافع موسى Belagio Flower-Shafea |Mousa، وستوديو LA PLUS BELLE PHOTO، ومجموعة صالونات لا بلوبيل LA PLUS BELLE، وشركة سالم ساوند للإنتاج الفني.

وضمت قائمة المشاركين نخبة متخصصة من شركات الافراح والفنادق والتجهيزات الغذائية، ومحلات الشوكولا ومصممي الأزياء وعيادات ومعاهد التجميل وشركات مستحضرات التجميل والعطور ومنسقي الحفلات والزهور والمصورين وكل ما يتعلق بهذه المهنة، جاءت جميعها لتستعرض خدماتها وانشطتها المتعلقة بهذه الصناعة وبالقائمين عليها إضافة الى المهتمين من جمهور هذه المعارض من المقبلين على الزواج.

واختتمت السميط حديثها متوقعة ان يشهد معرض (BRIDE EXPO) تسابقا واقبالا ملحوظا بتوافد الزوار عليه من المهتمين، داعية جمهور المهتمين والمقبلين على الزواج لزيارة المعرض حيث يستقبل زواره خلال الاوقات الرسمية ولمدة 4 أيام متصلة على فترتين صباحية من الساعة 9:30 صباحا إلى 1 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 4:30 عصرا الى 9:30 مساء، أما يوم الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 5 عصرا الى 10 مساء.