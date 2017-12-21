عمر الغانم: نستثمر الكثير لتصميم مراكز خدمات تجمع بين التكنولوجيا العالمية والممارسات البيئية

برينت: «الغانم أوتو» لم تنجح فقط في تقديم خدمات فريدة بل تمكنت من توسيع قاعدة عملائنا

طلال بارا

كشفت الغانم أوتو، الوكيل المعتمد لسيارات وشاحنات فورد وسيارات لينكون في الكويت، عن خططها التوسعية المستقبلية، وذلك من خلال مؤتمر صحافي استضافه عمر قتيبة الغانم، الرئيس التنفيذي للشركة، في معرض فورد الغانم.

وحضر الفعالية رئيس فورد الشرق الأوسط وأفريقيا، جاك برينت، ونائب رئيس التسويق والمبيعات والخدمات لدى فورد الشرق الأوسط وأفريقيا، ميت آرياس، إلى جانب المدراء التنفيذيين لدى شركة فورد الشرق الاوسط وشركة صناعات الغانم وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وتضمنت الفعالية احتفالية خاصة قام خلالها عمر قتيبة الغانم بالإعلان عن خطته التي تتضمن افتتاح خمسة مراكز جديدة لسيارات وشاحنات فورد وسيارات لينكون في مناطق متعددة تشمل الشويخ والفحيحيل والأحمدي، على مدى العامين المقبلين.

عقب المؤتمر الصحافي قام الحضور بالمشاركة في افتتاح موقع بناء معرض فورد الجديد ومركز الخدمات وقطع الغيار الكائن بمنطقة الشويخ.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، عمر قتيبة الغانم، خلال الفعالية: منذ أكثر من عام، أصبحت الغانم أوتو شريكا لشركة فورد موتور كومباني في الكويت، وتمكنا من تحقيق الكثير منذ الإعلان عن هذه الشراكة، حتى أصبحت فورد الغانم تلعب دورا حيويا في قطاع السيارات بالكويت.

لقد بدأت كل من صناعات الغانم وفورد موتور كومباني كشركات عائلية ومع مرور السنوات وتوالي الأجيال قامت الشركتان بتقديم منتجات وخدمات فريدة لعملائها. واستكمالا لهذا التراث العريق يسرنا الإعلان عن خططنا التوسعية لإنشاء مراكز خدمات نوسع من خلالها نطاقنا الجغرافي ونتمكن من خدمة عملائنا بشكل يضمن لهم الراحة ويوفر لهم أحدث التقنيات والمعرفة ذات المستوى العالمي.

وتابع قائلا: لدى شركة صناعات الغانم ما يزيد على 70 عاما من الخبرة في قطاع السيارات والتي نخطط لانتشارها بشكل يضمن لعملائنا أعلى مستويات الخدمة، ومن هذا المنطلق فإننا نستثمر الكثير في سبيل تصميم مراكز خدمات بأسلوب يجمع بين التكنولوجيا العالمية وأحدث الممارسات البيئية.

يسرنا تمثيل فورد موتور كومباني في الكويت وفخورون بولاء عملائنا الكرام الذين هم السر وراء نجاحنا واستمرارنا.

وبدوره، قال رئيس فورد الشرق الأوسط وأفريقيا، جاك برينت: سعداء بالشراكة التي تجمعنا بالغانم أوتو، فقد لعبت الشركة، كوكيل لنا، دورا رائعا في نمو علامة فورد التجارية على مستوى الكويت خلال فترة وجيزة، لم تنجح الغانم أوتو فقط في تقديم خدمات فريدة بل تمكنت من توسيع قاعدة عملائنا، من خلال شغفهم نحو تقديم خدمة مميزة عالية المستوى وما يضعونه من خطط واضحة المعالم.

وهذه الاستراتيجية التي تركز على العملاء هي أقوى من أي وقت مضى هنا في الشرق الأوسط، حيث نعمل مع شركائنا ووكلائنا لتقديم المنتجات والخدمات وسنوات من الخبرة، ومنح قيمة مضافة لعملائنا في كل مكان.

وتابع قائلا: في الشهر الماضي، كشفنا لمنطقة الشرق الأوسط عن أحدث الإضافات إلى تشكيلة سياراتنا بما في ذلك سيارة فورد إكسبيديشن 2018 الجديدة كليا، والتي تم انتظارها بفارغ الصبر، وذلك إلى جانب فورد 2018 F-150 الجديدة وفورد موستانج 2018 الجديدة، بالإضافة إلى لينكون نافيجيتور الجديدة كليا والتشكيلة الرئاسية(Presidential).

نحن متحمسون جدا بهذه المنتجات، ونترقب لإطلاقها في الكويت.

سيتم تزويد مراكز خدمة ومبيعات وقطع غيار سيارات وشاحنات فورد وسيارات لينكون بوسائل تحكم ذكية، وسط أفضل مباني صديقة للبيئة على مستوى المنطقة، باستخدام أضواء LED، وعوازل حرارية، وزجاج عازل للحرارة، ونظام التبريد على أعلى مستوى، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى.

وخلال الفعالية تمكن الحضور من التجول في معرض سيارات فورد ومركز الصيانة وقطع الغيار، وأول معرض متخصص لمبيعات لينكون الجديد في الشرق الأوسط.

إلى جانب أول مركز متخصص في مبيعات بطاريات فورد موتوركرافت في الشرق الأوسط.

وقد قدم عمر الغانم وجاك برينت هدية تذكارية لأول عميل للمبيعات لدى فورد، عبدالعزيز السليسيل، وأول عميل لصيانة فورد، أحمد العجمي، تقديرا لثقتهم وولائهم للغانم أوتو.