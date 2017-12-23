حصد فندق سيمفوني ستايل الكويت، التابع لمجموعة فنادق كورفس العالمية في الكويت، جائزة «أفضل فندق عائلي فاخر» في الكويت خلال حفل تسليم جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2017، لتحرز الوجهة الرائدة إنجازا عالميا جديدا يثري سلسلة نجاحاتها المستمرة.

واختار أعضاء لجنة تحكيم حفل جوائز الفنادق العالمية الفاخرة فندق سيمفوني ستايل الكويت للفوز بهذه الجائزة المرموقة تكريما لجهوده الهادفة إلى الالتزام المتواصل بتقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بقطاع الضيافة الفاخرة إلى مستويات جديدة واستثنائية، والتي يقف خلفها فريق عمل الفندق المتفاني في سبيل تلبية احتياجات ضيوفه من كل الأعمار، بالشكل الذي يوفر لجميع أفراد العائلة إقامة مترفة وتجربة لا تنسى.

يشار إلى أنه قد تم مؤخرا تحديث الطابقين الثالث والرابع من مبنى الفندق إلى مكان مخصص للأطفال واليافعين، إذ يحتضن الطابق الرابع ناديا للأطفال يوفر مساحة رحبة للألعاب المتنوعة تمتد على 500 متر مربع، بالإضافة إلى سينما خاصة ومكتبة غنية توفر لضيوفها الصغار وسائل ترفيهية وتعليمية في وسط تفاعلي مميز، وذلك تحت إشراف كادر مختص، كما يضم النادي غرفة طعام خاصة للأطفال، وأماكن هادئة ومريحة مخصصة للنوم، بينما تم تصميم الطابق الثالث ليوفر قاعة احتفالات خاصة بأعياد ميلاد الأطفال، بالإضافة إلى منطقة ألعاب تفاعلية خاصة لليافعين، تشتمل على أحدث منصات ألعاب الفيديو ووسائل الترفيه الإلكترونية من ويي، بلاي ستيشن ولعبة ماجيك موشن التفاعلية مما يمنح الأهل فرصة للراحة والاسترخاء في ربوع سيكس سينسز سبا، المنتجع الصحي الواقع في الطابق الثاني من الفندق والذي يوفر جلسات من المساج والعلاجات الخاصة بالبشرة والجسد على يد محترفين تمنح رواده تجربة فريدة، كما يوفر الموقع الإستراتيجي للفندق سهولة الوصول إلى أرقى وأفضل وجهات التسوق الفاخرة والعصرية في سيمفوني ستايل مول المجاور.