كجزء من برنامجها الرائد في المسؤولية الاجتماعية والتعليمية، وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، استضاف مركز سلطان طلاب مدرسة خليفة في فرع منطقة السالمية.

وكان الطلاب مصحوبين برفقة مدرسيهم وبقيادة فريق مركز سلطان، استطاع الطلاب تعلم الكثير حول الأقسام والعمليات اليومية المختلفة داخل فرع السالمية، حيث سنحت لهم الفرصة برؤية الموظفين أثناء قيامهم بتصنيف الرفوف وترتيبها، وتنظيم زوايا عرض المنتجات، وكيفية تقطيع اللحوم وتغليف المشتريات وتعبئتها، هذه الجولة كانت تعليمية وترفيهية في الوقت للطلاب والمعلمين على حد سواء.

من جهتهم، استمتع موظفو مركز سلطان بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة مع طلاب مدرسة خليفة الذين أعربوا عن مشاعر الحب والامتنان تجاه موظفي مركز سلطان عبر الكتابة والرسم على لوحة كبيرة وضعت لهذه المناسبة داخل الفرع، كما استمتعوا بالرقص على أنغام الموسيقى جنبا إلى جنب مع فريق مركز سلطان الذين قدموا للطلاب في نهاية الزيارة أكياس هدايا تحتوي على وجبات صحية خفيفة.

ويعتبر مركز سلطان في الطليعة فيما يتعلق بدعم الفرص التعليمية وزيادة الوعي حول قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ومساهمتهم في بناء مجتمع صحي ومنتج.