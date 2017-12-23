أكمل فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس من فئة الخمس نجوم، استعداداته لموسم الاحتفالات ابتداء من 24 ديسمبر 2017 بالإضافة إلى 25 و31 ديسمبر 2017، حيث سيقدم عرض الإقامة العائلية الفاخرة لليلة 24 و31 ديسمبر 2017 تحديدا.

استمتعوا باستقبال عام جديد من خلال إقامتكم العائلية بفندق وريزدنس سفير الكويت - الفنطاس، حيث السعر المميز للغرفة الديلوكس المزدوجة بإطلالة على البحر أو المدينة لشخصين بالغين وطفل دون 6 سنوات شاملة لبوفيه العشاء الخاص بتاريخ 24 و31 ديسمبر مساء وبوفيه الفطور الغني في اليوم التالي بمطعم فليفرز، إضافة إلى القدوم للفندق مبكرا والمغادرة متأخرا وفقا للإمكانيات المتاحة من حيث توافر الغرف، وبإمكان العائلات الاستمتاع بالشقق الفندقية الفاخرة ذات الغرفة أو الغرفتين نوم مع غرفة جلوس واسعة.

كما يقدم «سفير الكويت - الفنطاس» أشهى المأكولات والأطباق بمطاعمه الفريدة ليمتاز كل مطعم بقائمة الطعام الخاصة به، إذ يوفر مطعم فليفرز بوفيه العشاء الفاخر المتضمن للديك الرومي بمناسبة الاحتفالات في 24 ديسمبر2017 وبوفيه البرانش الغني بتاريخ 25 ديسمبر 2017 ظهرا، وبوفيه العشاء الخاص مع ركن الطهي الحي والعصائر ليلة 31 ديسمبر 2017، إضافة الى بوفيه البرانش المميز يوم 7 يناير 2018.

كذلك يقدم كافيه ومطعم تشيت شات قائمة فاخرة تلائم جميع أفراد العائلة، ويقدم مطعم الروشنة للمأكولات الكويتية التقليدية قائمة طعام جديدة ممثلة بالأطباق المحلية الشهيرة وخبز التنور الطازج.

أما قاعة سكاي لاونج فتعتبر المكان المثالي بأجوائها الدافئة وبإطلالتها البانورامية على الخليج العربي للاحتفال بعشاء فاخر لشخصين أو أكثر من خلال القوائم المعدة لموسم الاحتفالات.

وبدأ «أنكور بيتش بار» بخيمه الخاصة والخيمة الملكية بمساحة 1400 متر مربع في حديقة الشاطئ، باستقبال الحجوزات ليوم 31 ديسمبر 2017 من خلال قائمة طعام مميزة مع الاستمتاع بالشيشة التقليدية أو ميدوس بنكهاتها المتنوعة.

كما أن فندق سفير الفنطاس على أتم الاستعداد لتقديم طلباتكم الخارجية مع قوائم الطعام المعدة خصيصا لموسم الاحتفالات المتضمنة للديك الرومي أيام 24 و25 و31 ديسمبر 2017.

استمتع بموسم الاحتفالات واستقبل عبير سنة 2018 في فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس حيث الاستمتاع «بعالم من الضيافة» المميزة.