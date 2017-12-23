برعاية السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت وحرمه د.لافينيا دافنبورت افتتحت المدرسة البريطانية ملعب ويمبلي «Wembley» بشكل رسمي، وذلك في أجواء احتفالية، حرصت فيها إدارة المدرسة على محاكاة البيئة البريطانية، وتجسيد عدد من المعالم المهمة.

وانطلقت مراسم الحفل، حيث قص السفير شريط الافتتاح، بحضور ناظر المدرسة بول شروبشير، وعدد من أعضاء الإدارة المدرسية، والطالب المثالي يوسف محمود، والطالبة المثالية ردينه جاد.

تلا ذلك الفعاليات المتميزة، والتي كان من بينها جولة على التجهيزات الرياضية المبهرة، حيث اكتسى المكان بالبهاء والجمال والعراقة، وهو ينقل الحضور إلى أجواء شارع نظام من عهد عمراني جورجي انجليزي، ومحطة مترو الأنفاق، إضافة إلى ستاد ويمبلي الشهير.

ثم اصطحبت فيرا المطوع مؤسسة المدرسة البريطانية بالكويت السفير وحرمه بجولة في مباني المدرسي، للتعرف على عدد من الأماكن المهمة، والتي كان من بينها «ماربل آرك»، تلك الساحة الرائعة المخصصة للألعاب والرياضة، ومبنى طلاب المرحلة الثانوية «تشيكر Chequers»، ومركز «يوستون» للفنون التشكيلية.

كما زار السفير مبنى رياض الأطفال «حضانة الشمس المشرقة للتعليم المبكر»، حيث كان في استقباله هيذر هوليسغروف مديرة الحضانة، التي أوضحت أهمية توظيف مهارة اللعب في التعليم المتطور باعتبار اللعب من أهم الوسائل الحديثة التي اهتمت بها المدرسة.

وأعرب السفير عن إعجابه بالتجهيزات الحديثة التي تعكس تطور العملية التعليمية، والتي من أهمها المساحات المخصصة للأنشطة الطلابية، ومهارات الاستكشاف في اللعب بالرمال، مشيدا بالحس الفني الذي يتحلى به طلبة المدرسة، والذي تجلى من خلال اللوحات والأعمال الفنية المعروضة، ومهارات التحدث التي تتسم بالودية والثقة.