صدر العدد رقم 106 للسنة الثامنة عشرة من مجلة «الصناعة والتنمية» التي تصدرها دوريا الهيئة العامه للصناعة وتوزعها مجانا بهدف نشر الوعي الصناعي والتعريف بالأنشطة المختلفة لإدارات الهيئة محليا ودوليا.

وقد وثق العدد جميع تفاصيل المشاركة الفاعلة لوفد الهيئة العامة للصناعة الذي مثل الكويت في اجتماعات المؤتمر العام الـ 17 لمنظمة «اليونيدو» برئاسة مدير عام «الهيئة» بالتكليف عبدالكريم تقي.

وتضمن العدد 4 تحقيقات ميدانية واستطلاعا ولقاء حصريا، حيث شمل احد التحقيقات رصدا دقيقا لآراء عدد من الخبراء والصناعيين حول قدرة القطاع الصناعي على الاسهام في إنجاح رؤية كويت جديده 2035 والسعي لايجاد صيغة تعاون وشراكة بين الصناعيين من جهة والهيئة العامة للصناعة من جهة اخرى، فيما ناقش تحقيقا آخر الضرورة الملحة للأمن الصناعي وحاجة الشركات المتزايدة لتطبيق اقصى المعايير في هذا الجانب، كما تناول استطلاعا شاملا لقدرة الصناعة على المساهمة في تنمية الدخل القومي للبلاد حيث تنوعت الآراء في التناول ولكنها اتفقت على الهدف والقدرة على المساهمة.

ويكشف تحقيق دقيق قيمة الارتفاع الحاصل في تدفقات الاستثمار الاجنبي لدول مجلس التعاون خلال العام الماضي، فيما تناول التحقيق عددا من الحقائق الاحصائية التي تكشف تراجع نسبة التدفقات الصادرة عن الكويت قياسا بعام 2015، وقد أرجع ذلك وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الى التحسن الواضح في بيئة الاستثمار المحلي لصدور العديد من القرارات التي تصب في هذا الشأن.

وفي لقاء حصري مع رئيس مجلس ادارة شركة آلاء الجزيرة للمصاعد الكهربائية خالد المخيزيم، أعرب عن اعتقاده بأن خطة التنمية المعتمدة في الكويت ستأخذ زمنا قبل ان نشعر جميعا بانعكاساتها الايجابية المستهدفة.

واعلنت «الهيئة» عبر صفحات العدد عن البدء بتنفيذ مشروع برنامج تعزيز القدرة التصديرية للمنشآت الصناعية بهدف تعزيز انتاج المنشآت الصناعية الكويتية، وترسيخ صادراتها، ودعت «الهيئة» المنشآت الوطنية الى المبادرة في الانضمام للبرنامج.

وتحت عنوان «شاركونا» أعلنت اسرة تحرير المجلة عن ترحيبها باستكتاب كل من يرغب بالمشاركة بالمجلة سواء بالمقال او البحث او الدراسات. هذا وتضمن العدد العديد من الاخبار والمعلومات ضمن أبوابها الثابتة، حصاد الهيئة، وتجربة صاحب مشروع حر، وصناعات من بلدنا، وملف التقييس، الى جانب الانشطة الرياضية التي حفلت بتغطية شاملة للفوز الكبير الذي حققه فريق قدم الهيئة العامة للصناعة بحصوله على كأس السوبر 2017.