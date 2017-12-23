أعلنت خبيرة التجميل الشهيرة نورما عن افتتاح سلسلة صالونات «نورما شيك» بحلة جديدة بعد توقف دام 8 سنوات تحت إدارة ابنتها زينة عواضة المالكة للصالون الكائن في منطقة السالمية، شارع سالم المبارك، وذلك في حفل أنيق شهد حضور عدد كبير من سيدات المجتمع والإعلاميات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى محبات الأناقة في الكويت اللاتي استمتعن بأجواء رائعة تخللها الموسيقى وعرض لخدمات الصالون من تجميل للأظافر وتسريحات للشعر وغير ذلك وسط ترحيب كبير من فريق العمل كاملا.

وتعود زينة من جديد بخبرتها الطويلة في مجال التجميل، حيث تتلمذت على يد والدتها نورما صاحبة الباع الطويل والتخصص والخبرة العالية في مجال تزيين العرائس منذ أكثر من 43 عاما، وتقدم زينة من خلال الصالون خبرتها في مجال التجميل إضافة إلى كل الخدمات التجميلية الأخرى كالعناية بالشعر وكل الأمور المتعلقة بعلاجات الشعر وتركيبه وأحدث القصات بالإضافة إلى الأظافر والجسم كاملا على أيدي خبيرات متخصصات.

وتعليقا على الامر قالت زينة: يسرنا أن نقدم لكم صالون «نورما شيك» الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة لنهتم بالجمال والتميز والرقي ونقدم أفضل الخدمات لإرضاء كل متميزه تشرفنا في الصالون، وقد حرصنا على أن يكون الديكور عصريا فاخرا يلبي كل ما تحتاجه الأنثى التي تهتم بجمالها، حيث لدينا مركز متخصص بتقديم حلول جذرية لجميع مشاكل الشعر مثل: النفشة، تجعد الشعر، تفسخ الشعر وتكسره، جفاف الشعر، وتقصف الشعر، كذلك لدينا حلول جذرية لمشاكل القشرة والدهون وضعف جذور الشعر مستخدمين أحدث التقنيات والمنتجات العالمية، وتقدم الخدمات الاستشارية والمعالجات من خلال فريق عمل مختار بعناية يضم أبرز الخبراء في هذا المجال تم تدريبه بين لندن ودبي على يد الخبير باتريك كاميرون.