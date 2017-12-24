لميس بلال

استقبل مجمع سيمفوني ستايل، أحد عقارات الشركة التجارية العقارية، الزوار في فعالية الواقع المعزز تحت عنوان مغامرات «الأرض.. الجو والبحر»، وذلك خلال الفترة ما بين 7 و21 ديسمبر الجاري.

وقد استضاف المول الواقع في منطقة السالمية مقابل الجامعة الأميركية، هذه الفعالية على فترتين صباحية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا ومسائية من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء، حيث استمتع رواد المجمع وأسرهم بالفقرات المقدمة وبمشاركة الأطفال ببرنامج الواقع المعزز.

وأعربت مدير إدارة التسويق والتأجير روان عدنان عن سعادتها بأصداء هذه الفعالية المبتكرة التي عززت تفاعل الزوار مع عالم الحيوانات في تجربة فريدة من نوعها في الكويت، ودعت الجميع لمتابعة آخر الفعاليات الضخمة التي سيتم انعقادها قريبا في عقارات الشركة التجارية العقارية.