حرصت «تيسو» منذ تأسيسها على صنع ساعات يد للسيدات، فساعة Tissot Femini-T مستوحاة من أحد طرزها النسائية الذهبية التي يرجع تاريخها إلى الستينيات.

وتظل إعادة الإصدار هذه وفية للساعة الأصلية مع تصميم العلبة التي تتخذ شكل الوسادة المميز والذي ينعكس صداه في المؤشرات المرصعة بجواهر Top Wesselton. مما يضفي على الساعة إغراء المجوهرات الحقيقي، إضافة إلى ملمس السوار، توجد قلادة رائعة مكونة من سلسلة ولؤلؤ طبيعي ساحر موجود على العروات التي تتخذ شكل الجواهر في طرازات محددة، فقد كانت هذه إحدى خصائص تصميم علبة الساعة الأصلية.

السمة المميزة

وتبرز ساعة Tissot Femini-T ضمن الفئات العالية بفضل أصليتها، حيث تقدم المجموعة إصدارات متعددة بدءا من العلبة المطلية بتقنية PVD الفولاذية أو الصدرة بلون الذهب الوردي المتماشية مع سوار جلدي إما باللون الكريمي أو الأسود أو الأحمر، وصولا إلى إصدارات السوارات الفولاذية مع جواهر Top Wesselton حول المينا. لقد حان الوقت لتدعي شخصيتك تعبر عن نفسها من خلال ساعة Tissot Femini-T.

المزايا الفنية: سويسرية الصنع، حركة كوارتز مع مؤشر لنهاية عمر البطارية (EOL)، علبة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 316L، طبقة مقاومة للخدوش من كريستال الياقوت، مقاومة لضغط الماء حتى 3 بارات (30 مترا/ 100 قدم)، جواهر Top Wesselton، قلادة مرصعة بلؤلؤ طبيعي على حسب الطراز، سوار جلدي مع مشبك عادي، لمسة من الذهب الوردي بالكامل مطلية من خلال الترسب الفيزيائي للبخار (PVD)، الأبعاد 24.80مم – 22.58مم.

والألماس المستخدم في ساعات تيسو من أجود أنواع ألماس «توب ويسلتون» الذي تم شراؤه من مصادر موثوقة غير متورطة في تمويل النزاعات ووفقا لقرارات الأمم المتحدة. وعليه فإن «تيسو» تتعهد بأن الألماس المستخدم في ساعاتها لا يأتي من أي جهات متورطة في النزاعات وذلك التعهد بناء على المعلومات الفردية للعاملين في الشركة والضمانات المكتوبة يدويا والمزودة من قبل موردي الألماس.

وترمز علامة الزائد في الشعار إلى الجودة السويسرية والموثوقية التي أظهرتها Tissot منذ عام 1853، الساعات التي تباع في أكثر من 160 بلدا أصيلا، وفي متناول الجميع وتستخدم مواد خاصة، ووظائف متقدمة وتصميما دقيقا، كما تتميز Tissot بشعارها القائل «الابتكار تقليدنا»، وقد كان عيار العلامة التجارية العالي محط تقدير مرارا وتكرارا، فقد تم تعيين Tissot ساعة ضبط الوقت الرسمية والشريك الرسمي للعديد من الرياضات.