عبدالعزيز الفضلي

عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس اجتماعا موسعا ومطولا مع مدير وأعضاء البنك الدولي استمر لما يقارب 5 ساعات وذلك بحضور وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم وعدد من الوكلاء المساعدين وأعضاء لجنة التسيير ورؤساء الفرق.

وعقب الاجتماع اكد الوزير الفارس في تصريح للصحافيين انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على البرنامج المتكامل لتطوير التعليم وما تم إنجازه في السنوات الماضية، إضافة إلى الخطة المستقبلية لتنفيذ هذا البرنامج.

وأضاف انه تمت مناقشة ابرز السلبيات التي واجهت المشروع الوطني والتعرف على مواطن الخلل في التطبيق مثل تدريب المعلمين وضرورة إعداد المعلم بشكل جيد للتدريب عليه، منوها الى انه تم أيضا استعراض إشكالية آلية تقييم الطالب مع ضرورة معالجتها، بالإضافة الى تفاصيل اخرى المتعلقة بالمشروع.

وذكر د.الفارس انه طلب من البنك الدولي وضع تصور واضح لخطة تشغيلية محددة بالعناصر وتواريخ الإنجاز والمسؤوليات سواء من طرف البنك الدولي او من الوزارة لكي تكون خارطة طريق مفصلة والكل يتحمل مسؤولياته على ان يتم تسليمه له خلال الأسبوع المقبل، كما أكد على ضرورة الاستماع وبشكل مستمر لأهل الميدان من معلمين ورؤساء أقسام وجميع المعنيين للاستماع لجميع وجهات النظر في هذا المشروع الوطني، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي تمت في هذا البرنامج من جميع الأطراف بالرغم من الصعوبات التي واجهتها في عملها.

وعلى صعيد متصل، اعلن الوزير الفارس انه سيقوم بدعوة المجلس الاعلى للتعليم في الايام القليلة المقبلة بهدف العمل على تفعيل دور المجلس واستعراض اهم ما تم انجازه للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم.