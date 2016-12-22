عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد سيشمل برعايته الكريمة المؤتمر الطلابي الذي ستنطلق فعالياته منتصف شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن رعاية سموه للمؤتمر أعطى دفعة معنوية كبيرة للأسرة التربوية للاهتمام والإعداد الجيد لهذا المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المقصيد للصحافيين خلال حضوره الحفل الختامي لمسابقة كويتي دايت، الذي نظمته ثانوية الفروانية للبنات صباح أمس بمشاركة العديد من مدارس منطقة الفروانية التعليمية.

وأضاف أن المؤتمر ترجمة لخطاب صاحب السمو على أرض الواقع من خلال اهتمامنا بالنشء والشباب، لافتا إلى أن المؤتمر سيكون على مدى 3 أيام.

من جانبها، أعربت مديرة ثانوية الفروانية سهام حمد السهيل عن سعادتها بالصدى الكبير الذي لاقته المسابقة على مستوى كل المناطق التعليمية في الكويت الذي كانت دلالته الواضحة في أعداد المشاركين في المسابقة.

وقالت: إننا نكرم اليوم 38 معلما ومعلمة من أصل 300 مشارك، نجحوا في التحدي الكبير في فقدان أوزانهم بين 5 و 14 كيلو خلال ستة أسابيع، شاكرين مبادرتهم ودافعيتهم لهذه المسابقة.