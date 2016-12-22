تحت رعاية المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د.شفيقة العوضي، شاركت مدرسة دسمان ثنائية اللغة في معرض منتجات الإعاقة والذي أقيم يومي 23 و2 نوفمبر 2016 في الأفنيوز.

وقد تم عرض الأعمال الفنية لطلاب قسم الاحتياجات الخاصة بجميع مراحلهم التعليمية.

حضر الافتتاح كل من نائب رئيس مجلس الإدارة أسامة راشد الأرملي، والرئيس التنفيذي عادل جاسم الصانع، والمدير الأكاديمي للمدرسة سمر ديزمن، إضافة إلى رؤساء الأقسام والمدرسين.

ومن الطلاب شارك كل من محمد العليان، جود النصرالله وناصر الأقعس، الذين قاموا بتنفيذ أعمال فنية رائعة أمام الحضور حازت إعجابهم.

وفي هذه المناسبة، صرحت المدير الأكاديمي للصحافة سمر ديزمن بأن مدرسة دسمان ثنائية اللغة تعتبر من المدارس الخاصة الرائدة في تنشئة وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال المنهج الدراسي التعليمي المتطور الذي يعطي الطالب ثقة عالية بالنفس ويبرز مهاراته سواء كانت فنية أو مهنية والتي قد تكون غير مكتشفة من قبل أولياء الأمور.

وأكملت ديزمن «ان كادرنا الأكاديمي في قسم الاحتياجات الخاصة ذو خبرة وكفاءة عالية في استيعاب إعاقات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتحويلها لمهارات فنية تكاد تكون ممتازة وعالية الجودة.

واختتمت ديزمن قائلة «نشكر إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على دعوتهم لنا للمشاركة في هذا المعرض الناجح والذي يلقي الضوء على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من شتى المدارس والمعاهد ونحن في مدرسة دسمان كنا وما زلنا نعطي اهتماما أكبر لطلابنا من هذه الفئة باعتبارهم أفرادا مهمين ومنتجين للمجتمع».