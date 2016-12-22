الفارس: نتمنى أن تكون الجامعة واحة جديدة للعلم في خضم التحديات العالمية

بيرجنير: توقيع العقد يعتبر لحظة تاريخية مهمة في مجال التعاون العلمي بين الكويت وألمانيا آلاء خليفة

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أن دعم وتشجيع العلم والعلماء في الكويت سيكون على رأس الأولويات وسيتم تبني كل ما يجعل التعليم في الكويت منذ المراحل الأولى وحتى التعليم الجامعي وتشجيع المعلم في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الارتقاء بنظامنا التعليمي والمشاركة في اتخاذ القرار وأخذ زمام المبادرة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء التي ألقاها الوزير الفارس نيابة عن سموه في حفل توقيع عقد إنشاء جامعة ميونيخ التقنية، بحضور سفير ألمانيا الاتحادية لدى البلاد السفير كارل بيرجنير ورئيس مجلس أمناء الجامعة أحمد باقر ورئيس جامعة ميونيخ في ألمانيا البروفيسور وولفغانغ هيرمان وذلك مساء امس الأول في القاعة الهاشمية بفندق راديسون بلو.وأردف الفارس قائلا: إن دعم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لكم لهو دليل على أن الكويت تولي العلم والعلماء كل اهتماماتها، متابعا أنه يقترن هذا الفخر بإحساس عظيم بالمسؤولية في هذا المنعطف التاريخي الذي شرفتني فيه القيادة السياسية بتولي حقيبة وزارة التعليم والتعليم العالي لنحتفل معاكم بوضع لبنة أولى في إنشاء جامعتكم التي نتمنى أن تكون واحة جديدة للعلم في خضم تلك التحديات العالمية المتنامية التي تواجه وجودنا أن لم نتسلح بالعلم الحديث والتكنولوجيا واستطرد الفارس قائلا: نتمنى أن تحصل جامعة ميونيخ التقنية في الكويت على مكانة عالمية مرموقة، وسمعة رفيعة، تؤهلها لاحتلال موقعها الذي تستحق بين جامعات العالم الأكثر تميزا، والأكثر التزاما بمعايير الجودة، والأكثر إبداعا في مجالات البحث العلمي والتعليم والإدارة والخدمات.

من جهته، أشاد سفير ألمانيا الاتحادية لدى البلاد كارل بيرجنير بمتانة العلاقات الألمانية الكويتية التي يشهد لها التاريخ على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

وبارك بيرجنير للكويت توقيع عقد إنشاء جامعة ميونيخ التقنية آملا أن تساهم الجامعة في تعزيز العلاقات على مستوى التعليم بين البلدين، مشيرا الى أن توقيع عقد انشاء جامعة ميونيخ التقنية في الكويت يعتبر لحظة تاريخية مهمة في مجال التعاون العلمي بين الكويت وألمانيا، مبينا أن الجامعات الألمانية متميزة في قوة برامجها الأكاديمية لاسيما في العلوم التطبيقية والاقتصاد مؤكدا ان افتتاح جامعات جديدة في الكويت يساعد البلاد على التطور والتقدم ويمكنها مستقبلا من تقليل الاعتماد على مورد النفط.

ومن ناحيته قال رئيس مجلس الأمناء أحمد باقر إن جامعتنا والتي نشهد اليوم توقيع إنشائها ومنذ التفكير في إقامتها ونحن نعمل وفق أسس ودراسات نتطلع فيها إلى أن نكون دائما في الطليعة في كل برامجنا لنعطي للمجتمع أفضل مخرجاتنا ليشاركوا فيه بفاعلية في خطط التنمية التي تقرها الدولة وسنحرص على جودة تلك المخرجات بمواكبة أحدث ما في عالم اليوم من تقنيات وبرامج أكاديمية ولذلك نأمل أن نكون في الطليعة لنحقق طموحاتنا والتي لا تقف عند حد وسنواصل في كل مرحلة أن نجعل من هذا الصرح الجامعي متميزا كما بدأ وسنستمر فيه وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود كبيرة من جميع من عمل معنا.

وذكر باقر أن الاتفاقية الموقعة تنص على الشراكة مع جامعة ميونيخ التقنية في ألمانيا ومع شركة توم انترناشيونال الألمانية على الإشراف على تصميم وإنشاء الحرم الجامعي في الكويت وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في كل مرافق الأبحاث المتطورة وحاضنة أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع البرامج الأكاديمية بما يواكب أحدث ما في عالم اليوم من تقنيات وبرامج أكاديمية ويتناسب مع احتياجات سوق العمل في الكويت والخليج وكذلك تعيين القيادات العليا للجامعة ولأعضاء هيئة التدريس المتميزين على أن يكون التدريس في الجامعة باللغة الإنجليزية.

من ناحيته أوضح رئيس جامعة ميونيخ في ألمانيا البروفيسور وولفغانغ هيرمان أن جامعة «تي يو ام» تصنف ضمن أفضل الجامعات الأوروبية وفقا للتصنيفات العالمية.

وتابع قائلا: في «تي يو إم» نقيس أدائنا العلمي، التنظيمي والهيكلي وفقا لأعلى المعايير العالمية، ولذلك نبني شبكات عالمية ونعمل على تكوين تحالفات دولية مع أهم وأبرز المؤسسات البحثية لنضع لأنفسنا معاييرنا الخاصة وكذلك فإن سياستنا الناشئة تهدف لأن تفتح لنا مجالات جديدة للتطور والربط بين العلم والصناعة.

وقال إن جامعة «تي يو إم الكويت» ستتم إدارتها وفقا لأعلى المعايير الأكاديمية ومعايير الجودة الإدارية بما يضمن توفير أفضل بيئة تعليمية وبحثية كما ستدعم «تي يو إم» الأم فريق الإدارة لمشروع الكويت مما سيجعل فرع الكويت ليس فقط الأفضل محليا بل وعلى مستوى دول الخليج.

التخصصاتستقوم جامعة ميونيخ التقنية فرع الكويت بمنح درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة والعمارة وعلوم الحاسوب وإدارة الأعمال والتربية وعلوم التغذية وعلوم الصحة والرياضيات، أما المرحلة الثانية من هذا المشروع الواعد فهو منح درجة الدكتوراه في برامج مختلفة إضافة إلى درجة البكالوريوس في الطب البشري.

البعثات الداخلية في الفصل الثاني والوضع الاقتصادي

أوضح وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أن فتح القبول للبعثات الداخلية في الفصل الدراسي الثاني يتعلق بأمور مالية وقدرة وزارة التعليم العالي على توفير ميزانية لفتح البعثات الداخلية موضحا انه خلال فترة الفصل الدراسي الأول الذي تم تخصيص ميزانية لهم في البعثات الداخلية قامت بتغطيتها وزارة المالية ولكن مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وتقليل ميزانية وزارة التعليم العالي أثرت على البعثات الداخلية.

ولفت الفارس إلى انه تباحث مع المسؤولين في وزارة التعليم العالي حول ذلك الأمر للتعرف على جوانب الخلل في هذا الجانب معلنا انه بانتظار التقرير الخاص بهذا الموضوع وسوف يجتمع قريبا معهم معلنا انه سيحاول تعزيز ميزانية التعليم العالي بالتعاون مع وزارة المالية.

لن نسمح بوجود أي شهادة وهمية أو مزيفة

قال الوزير الفارس: لدي التزام أدبي وأخلاقي في تلك القضية وكنت عضوا في إحدى لجان التحقيق الخاصة بالشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولجنة التحقيق هي امتداد للجنة تقصي الحقائق الخاصة بالهيئة.

وتابع أن الوزير السابق د.بدر العيسى شكل لجنة تقصي حقائق بجامعة الكويت للنظر في شهادات أعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم خارج نطاق البعثات والموضوع على قائمة أعمالي.

وذكر الفارس انه تواصل مع جمعية جودة التعليم بهذا الخصوص مشددا على بانه لن يسمح بوجود أي شهادة وهمية أو مزيفة وان ثبت وجود أي شهادة وهمية فلن يتردد في تحويلها إلى النيابة العامة.