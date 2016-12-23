استقبل مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري بمكتبه وفد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة الأميركية وهم: دلال الشرهان طالبة دكتوراه ونائب رئيس الدراسات العليا، ومبارك سعد العنزي نائب رئيس الاتحاد، وعلي الحربي رئيس اللجنة الأكاديمية للاتحاد، وزنيفر أسعد العازمي رئيس اللجنة الاجتماعية.

وتم خلال اللقاء عرض استعداد الإدارة الجامعية في التعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة الأميركية لخدمة المصالح الطلابية في كل المجالات والتركيز على المنظومة التعليمية، وقدم اتحاد الطلبة مجموعة من المقترحات التطويرية للطلبة المقبلين على التخرج من حيث التدريب ما قبل التخرج والمساهمة في تطويرهم وتطوير التعليم، ومناقشة المشكلات التي تواجه الطلبة في التسجيل الصيفي.



وأثنى مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري على جهود الاتحاد الوطني في سبيل تيسير المصالح الطلابية من خلال التعاون بين الإدارة الجامعية والاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية.



من جهته، أعرب نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة الأميركية مبارك سعد العنزي، عن خالص شكره للإدارة الجامعية ممثلة في مدير جامعة الكويت على هذا الاستقبال وطيب العلاقة المميزة التي تجمع بين الاتحاد وجامعة الكويت، آملا أن يحقق الاتحاد الأهداف المرجوة تحت رعاية الإدارة الجامعية الكريمة.