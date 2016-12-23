أكد عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين المكيمي بدء الاستعدادات للتجهيز لحفل تكريم الخريجين المتفوقين من كليات ومعاهد الهيئة للعام الدراسي 2015 /2016م والذي سيقام خلال شهر مارس تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
ولهذا تهيب الهيئة من أبنائها المذكورة أسماؤهم المشمولين بحفل التكريم وهم 159 خريجا وخريجة مراجعة عمادة شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبنى 1 الدور الأول وذلك لاستكمال إجراءات الحفل، علما بأن موعد البروفة الأولى تم تقريره في يوم الاثنين الموافق 13/2/2016م.
وأكد د.المكيمي ضرورة الحضور والالتزام بموعد البروفة الأولى حيث سيتم حصر وتثبيت أسماء الحاضرين واطلاعهم على اللوائح والنظم الخاصة بيوم الحفل.