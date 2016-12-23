قالت رئيسة لجنة المستجدين بجمعية طلبة طب الأسنان مريم القراشي إن اللجنة حريصة دائما على مصلحة طالب «الأسنان»، وتقوم بمساعدته في توفير جميع احتياجاته الدراسية والطبية، وأنها تسعى وراء هذا الهدف من خلال الاهتمام بكل ما يخص الطلبة المستجدين في الكلية من الناحية المادية والمعنوية.

جاء ذلك في تصريح لها عقب اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية للعام النقابي 2016/ 2017، والذي تمت خلاله المناقشة والتخطيط لأهم الأنشطة والفعاليات التي تسعى اللجنة لتنفيذها هذا العام، لافتاً إلى أن اللجنة تقوم بتوفير بعض المستلزمات الأساسية التي يحتاجها الطلبة، مثل معطف المختبر ـ lab caot ـ والذي يعد من أهم الأشياء التي يبدأ الطالب في استخدامها بشكل شبه يومي منذ السنة الدراسية الأولى، وكذلك توفير name tag للمستجدين في الكلية والذي يستخدمه الطلبة خلال الزيارات الميدانية التي يقومون بها للمستشفيات والعيادات المختلفة تحت إشراف الجمعية التي ترغب في مساعدة الطلاب لاكتساب الخبرات الإكلينيكية منذ بداية المشوار التعليمي.

وأكدت القراشي سعي الجمعية متمثلة في جميع لجانها إلى البحث عن كل ما من شأنه الارتقاء بكلية طب الأسنان بجامعة الكويت في مختلف الأصعدة والمجالات، وحفاظها الدائم على مصلحة الطلبة والبحث عن مكتسباتهم لتوفير حياة جامعية وأكاديمية مميزة.