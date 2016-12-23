أقيم حفل تخريج الدفعة الثامنة من برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات بإشراف وتنظيم مؤسسة التأمينات وبالتعاون مع شركة IBM العالمية، حيث يعتمد تصميم برنامج التدريب المتخصص على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المنهج المتقدم للتعليم المهني من شركة IBM والمعروف بـ Workforce Development Solution الذي يتكون من عدد من النماذج التدريبية في مجالات مختلفة طبقا لاحتياجات سوق العمل ويهدف إلى توفير أحدث المعلومات والأدوات للمشاركين مما يؤهله للحصول على شهادة دولية معتمدة من IBM.

وقد شارك في برنامج التدريب 19 طالبا من مختلف الجامعات في الكويت منهم 11 طالبا من كلية علوم وهندسة الحاسوب من جامعة الكويت على النحو التالي: 5 طلاب من قسم هندسة الكمبيوتر، 3 طلاب من قسم علوم الحاسوب و3 طلاب من قسم نظم المعلومات.