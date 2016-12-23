أكدت جامعة الكويت حرص قطاع الأبحاث فيها على تشجيع الباحثين وتحفيزهم لتقديم البحوث والدراسات التي تثري العلم والمعرفة وتخدم المجتمع في شتى المجالات.

وقال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.طاهر الصحاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن فعاليات الملصق العلمي التي ستنطلق في مارس المقبل إن البحث العلمي يعد إحدى الركائز الأساسية في جامعة الكويت.

وأضاف الصحاف أن قطاع الأبحاث في الجامعة يعتزم تنظيم فعاليته السنوية ليوم الملصق العلمي للكليات الإنسانية والاجتماعية والكليات العلمية للعام الأكاديمي (2016/2017) برعاية مدير الجامعة د.حسين الأنصاري.

من جانبها، ذكرت مساعدة نائب مدير الجامعة للأبحاث د.ليلى معروف أن قطاعها سيقيم الفعالية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة وطلبة الدراسات العليا للاطلاع على آخر الابحاث العلمية.

وأوضحت معروف أن الفعاليات ستقام على مدار يومين، حيث سيخصص الأول للكليات الإنسانية والاجتماعية، فيما يخصص الثاني للكليات العلمية بمشاركة باحثين من معهد الكويت للأبحاث العلمية وكلية الهندسة والبترول.

وأشارت إلى أن القطاع استقبل طلبات الراغبين في المشاركة، مبينة أنه تم تمديد فترة استقبال الطلبات عشرة أيام من تاريخ آخر موعد للتقديم الذي يصادف اليوم وذلك لفتح الباب امام أكبر عدد من المهتمين والراغبين للمشاركة.

وأكدت حرص قطاع الأبحاث على تسهيل عملية المشاركة بتوفير نماذج متعددة لتصميم الملصق ومن ثم التسجيل عن طريق تعبئة استمارة المشاركة وارسالها عبر الموقع الالكتروني.

ودعت معروف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين وطلبة الدراسات العليا إلى المشاركة في فعالية يوم الملصق العلمي مبينة أن قطاع الأبحاث سيقوم بطباعة ملصقاتهم العلمية.

وأفادت بأن القطاع سيمنح جوائز مالية تشجيعية للباحثين الحائزين المراكز الثلاثة الأولى للفئات، اضافة الى منحهم لأول مرة شهادات تقدير ودروعا.