عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية فيصل الأستاذ «أن برنامج التراسل الإلكتروني جرى العمل على إعداده وإدخال تعديلاته وإضافاته منذ أكثر من 6 أشهر، لافتا إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجهات مجلس الوزراء للاستغناء عن التعامل الورقي واعتماد التعامل الإلكتروني في كل المعاملات الداخلية والخارجية».

جاء ذلك في تصريح أدلى به الأستاذ للصحافيين خلال حضوره ورعايته أمس الدورة الأولى ضمن خطة الإدارة السنوية لبرنامج التدريب الأول «التراسل الإلكتروني» بحضور المسؤولين عن المشروع علي المنصوري وعلي القلاف وعبدالعزيز العصفور وبمشاركة 17 موظفا وموظفة من إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية وإدارة التخطيط ومكتب الوكيل المساعد لقطاع التنمية والأنشطة التربوية فيصل مقصيد، وذلك في مقر إدارة التطوير والتنمية في مركز تدريب الجابرية.

وأوضح الأستاذ أن هذا البرنامج سيغني الوزارة عن حمل جميع الملفات إلى المبنى الجديد، التي تحتاج إلى مخازن كبيرة إضافة إلى توفير القرطاسية من الأوراق والأحبار وتوفيرا للوقت والجهد وراحة الموظف والمسؤول وضبط الالتزام بالحضور والانصراف وزيادة التزام الموظف والمسؤول.

وأضاف الأستاذ ان هذا البرنامج يتيح للمسؤول اعتماد التوقيع على المعاملات المكتبية خلال تواجده في مهمات رسمية خارج مكتبه أو خارج البلاد إضافة إلى إتاحة الفرصة للموظف للحصول على كل بياناته دون الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية إذا أراد الموظف الاستفسار عنها أو الاستعلام عن مدى ملاءمته وشروط الوظائف الإشرافية للترقي.