السلطان: المنطقة رفعت على موقعها الإلكتروني نماذج للاختبارات السابقة لجميع المراحل

عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول، تواصل منطقة مبارك الكبير التعليمية جهودها لتهيئة الأجواء المناسبة وتذليل العقبات أمام أبنائها الطلبة لإتاحة الفرصة لهم لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

من جانبه، قال مدير عام منطقة مبارك الكبير منصور الديحاني إن مدارس المنطقة استعدت جيدا لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك من خلال العمل على خلق أجواء بعيدة عن التوتر أو الاستفزاز داخل قاعات الاختبارات وتقديم كل ما تحتاجه في هذه الفترة من العناية والرعاية، مبينا أن الإدارات المدرسية، بمتابعة من مدير الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل، تقوم بتحديد لجانها ووضع الملصقات داخل صفوف الاختبارات التي توضح ما يجب على الطلاب معرفته من تعليمات، كما عقدت المدارس اجتماعاتها بهذا الخصوص لتوضيح أهمية هذه الفترة التي تتطلب الدقة في العمل فلا مجال للخطأ أو التجاوز على اللوائح المنظمة للاختبارات، مؤكدا على أنها تجرى في ظروف مناسبة مع توفير كل ما يلزم لضمان تأدية أبنائنا اختباراتهم بالشكل الصحيح.

وحول الخدمات التي قدمتها المنطقة لطلابها، أوضح مدير الشؤون التعليمية بالإنابة في منطقة مبارك الكبير التعليمية أسامة السلطان أن المنطقة رفعت على موقعها الإلكتروني نماذج للاختبارات السابقة لجميع المراحل وقامت التواجيه الفنية بمتابعة ذلك ورفع كل ما يخدم الطالب من أوراق عمل ونماذج تساعده على تأصيل معلوماته واستذكارها.

وبين أن وثيقة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة نصت على أن إعداد اختبارات نهاية الفصل من مهام التواجيه الفنية، والتي تم تسليمها للمطبعة السرية حيث قامت بسحبها وتجهيزها حسب أعداد الطلبة في كل مدرسة وسيتم تسليمها للمدارس قبيل الاختبارات بالضوابط المحددة التي تحافظ على سريتها، لافتا إلى أن الاختبار المريح يعد من أهم الركائز التي حرصوا عليها إضافة إلى الالتزام بالوقت والتنظيم والهدوء وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم والابتعاد عن كل ما يوترهم ويسبب إزعاجا يفقدهم تركيزهم وعدم وجود ما يشتت التركيز داخل قاعات الاختبارات.