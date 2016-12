نسعى دائماً نحو التطور والتميز والحصول على الاعتمادات المهنية والأكاديمية العالمية

آلاء خليفة

أعلنت مديرة الجامعة العربية المفتوحة د.موضي الحمود افتتاح فرع جديد للجامعة في مدينة رام الله بفلسطين، وذلك في سبتمبر 2017، لافتة إلى أن عملية تأسيس الفرع تسير على قدم وساق.

وقالت الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هذا الفرع سيكون التاسع للجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي بعدما تم افتتاح فرع السودان العام الماضي.

وفي ردها على سؤال حول حصول الجامعة مؤخرا على الاعتماد الأكاديمي من جهة أكاديمية مهنية عالمية وهي

The Institution of Engineering and Technology (IET) قالت الحمود ان الجامعة العربية المفتوحة تسعى دائما نحو التطور والتميز والحصول على الاعتمادات المهنية والاكاديمية العالمية، لافتا الى ان الجامعة ترتبط باعتماد مع الجامعة البريطانية المفتوحة ومؤخرا حصلت على الاعتماد الأكاديمي من هذه الجمعية المهنية للمهندسين، موضحة أهمية هذا الاعتماد في مساعدة خريجي الجامعة من تخصص تقنية المعلومات على الانخراط في العمل بما يجعلهم مطلوبين في مؤسسات وجهات سوق العمل المختلفة.

وحول آخر المستجدات في إعادة افتتاح تخصص التربية، قالت الحمود ان الموضوع حاليا في مجلس الجامعات الخاصة، ومن منبر جريدة «الأنباء» نأمل أن يتوج حفلنا بموافقتهم على برنامج التربية.