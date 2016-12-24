عبدالعزيز الفضلي

أوقف عدد من الإدارات المدرسية في المرحلة الثانوية العمل بمشروع التابلت بعد ما رأت عدم تحقيق الهدف المنشود منه.

وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان عددا كبيرا من مديري المدارس ابلغوا المعلمين بإيقاف العمل بجهاز التابلت بعدما تبين لهم ان استخدامه من قبل الطلبة لا يتماشى مع ما هو مطلوب منهم فضلا عن ان بعض المدارس لا يوجد بها «انترنت»، مشيرة الى انه بعد تجربته لفصلين دراسيين اتضح ان الطلبة لم يستفيدوا من المشروع، بل كان ضرره أكثر من منفعته.

وأوضحت المصادر ان هناك الكثير من الطلبة غادروا الى بلدانـهم واستقروا هناك ولم يستـرجعوا التابلت الذي يعتبر عهــدة لديهم إضافة الى ان بعض الطـلبـة لـم يحضروا التابلت معهم الى المـدرسة منذ الـعام الماضي.

وأضافت ان الإدارات المدرسية وبصفتهم أهل الميدان ويدركون جيدا قبل غيرهم ما هو المفيد للطلبة اتخذوا قرار إيقاف استخدام التابلت دون الرجوع لوزارة التربية، مشيرة الى ان قرار أهل الميدان وضع الوزارة في حرج كاشفا عن فشل المشروع فشلا ذريعا.

ولم تستبعد المصادر قيام الوزارة بإلغاء المشروع خاصة ان العام المقبل سيكون الأخير لتأجير الأجهزة التي كانت الوزارة قد أقرت المشروع قبل 3 أعوام مقابل 28 مليون دينار.