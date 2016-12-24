المكتب الثقافي يحذّر طلبتنا في القاهرة من التعامل مع المكاتب التجارية التي تقدم الخدمات للطلبة

باب استقبال الشكاوى مفتوح في المكتب وبإمكانية إرسال الشكوى عبر الإيميل

أشاد طلبتنا في القاهرة بجهود رئيس الملحق الثقافي في مصر د.أحمد الرشيد ود.مريم المذكور لدورهما الكبير في تسهيل وتذليل العقبات أمام الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وأوضح عدد من الطلبة في تصريح صحافي ان المكتب الثقافي قام بتسخير كل الامكانات من أجل توفير بيئة دراسية ملائمة لهم بحل مشكلات التحويل بين الجامعات المصرية وذلك بعد تأخيرها من قبل إدارة الوافدين، حيث خاطب المكتب الإدارة وحل المشكلة وفق الانظمة والقوانين في إدارة الوافدين المصرية.

وبيّن الطلبة ان المكتب الثقافي سهل عملية حجز الفنادق للطلبة من خلال هوية الطالب بحيث يتوجه الطالب مباشرة الى الفندق ويبرز بطاقة الطالب وبإمكانه حجز الفندق الذي يرغب فيه من خلال المواقع الالكترونية وأرقام هواتف الفنادق التي تعاونت مع المكتب الثقافي في توفير خصم خاص لطلبتنا.

وأضاف الطلبة: إن د.احمد رشيد ود.مريم المذكور سخرا كل الإمكانات في مواقع التواصل الاجتماعي لحل اي مشكلة تواجهنا في الجامعات المصرية، بالاضافة الى تخصيص أرقام للرد طوال ٢٤ ساعة. وقال الطالب ناصر الفضلي ان المكتب الثقافي تمكن من حل مشكلة رفع الأسعار التي يستغلها بعض المناديب وتحديد الاسعار المناسبة للطالب، بالإضافة الى حرصه على تسخير كل الجهود للتسهيل على الطلبة.

ومن جانب آخر، حذر المكتب الثقافي الطلبة الكويتيين الراغبين بالتسجيل او المستمرين في الجامعات المصرية من التعامل مع المناديب غير المعتمدين من قبل اتحاد الطلبة والذين يخضعون لمراقبة المكتب الثقافي حتى لا يتم رفع الاسعار أو استغلالهم مقابل الخدمات الطلابية التي يحتاجونها، مؤكدا ضرورة التعامل مع مناديب الاتحاد.

وأكد ان المكتب الثقافي يملك حق تسجيل الطلبة الكويتيين في كل الجامعات المصرية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي الكويتية.

وعن استقبال الشكاوى والاقتراحات، أكد المكتب فتح الابواب لاستقبال أي شكاوى أو اقتراحات من الطلبة مع كتابة اسم المرسل عبر الايميل الخاص بالمكتب الثقافي Culturalofcairo@hotmail.com، بالإضافة الى توفير الخط 0020237607579.