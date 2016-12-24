يشارك طلبة من ثانوية صباح الناصر التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية في المسابقة التي ينظمها قسم التوجيه الفني للعلوم لطلبة المرحلة الثانوية لمادة الأحياء للفصل الدراسي القادم.
وقد حدد التوجيه عنوان المسابقة وهو «الكويت رؤيتي نحو بيئة مستقبلية أفضل»، حيث شارك فريق من المدرسة بأربعة طلاب لتقديم مشروع مناسب يتوافق مع عنوان المسابقة، حيث أظهر الطلبة في هذه المسابقة تفوقا ملحوظا مع قرب موعد الاختبار التحكيمي لاختيار الفريق والعمل الفائز، والذي يضم الطلبة إبراهيم عادل الشنوف، فهد خضير السعيدي، وعمر فرحان الشمري، وتحت إشراف كل من مدير المدرسة منصور سفاح ورئيس القسم احمد ابوالمعاطي وأحمد عبدالقادر.