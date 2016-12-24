كبرت المشكلة وزاد تجاهلنا.

تدمرت البيئة ونلوث لازلنا.

فالنصحى الى متى نعيش ونحن في غفلة؟

التلوث قضى علينا وعلى كوكبنا.

زاد التلوث والانسان لازال يجهل خطورة هذه المشكلة التي تعتبر من المشاكل العادية التي يمكن التخلص منها بأبسط الطرق، بل هي من المشاكل العالمية البالغة الخطورة التي بمرور الزمن تحولت من مشكلة الى ظاهرة يعاني منها كل ما هو على سطح الارض، فالنصحا من غفلتنا ونسارع الى حلها وكفى اهمال ولا مبالاة، فكل هذا يعود بالضرر لا بالنفع لأنه ليس ادخال ملوثات الى البيئة واحداث خلل بالنظام البيئي فحسب، انما هو نفي وابادة كل ما هو حي وغير حي يعيش على هذا الكوكب.

فالنصحا وكفى غفلة، فكوكبنا يعيش في أزمة.

فوزية الحسين -جامعة الكويت ـ كلية التربية ـ مقر تربية بيئية