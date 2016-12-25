انطلقت أول من أمس محاضرات الافتتاح لمشروع العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمي الذي يقام في دورته الخامسة عشرة بمسجد الزبن بمنطقة بيان قطعة 8 ولمدة أسبوع والذي تقيمه جمعية إحياء التراث الاسلامي فرع بيان ومشرف بهدف نشر الوعي العلمي ومدارسة أمهات الكتب العلمية وتوطين العلم الشرعي للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في نفوس طلاب العلم على أيدي علماء ودعاة ثقات مشهود لهم بالكفاءة العلمية والرسوخ في العلم.

وبين الشيخ ناظم المسباح رئيس الفرع أن الدورة افتتحت بمحاضرة بعنوان الحكمة في العلم والدعوة إلى الله حاضر فيها الشيخ د.عثمان الخميس وتناول موضوع الحكمة من الناحية التأصيلية من الكتاب والسنة وتعريفها.

ثم تحدث عن جملة من التطبيقات العملية في الهدي النبوي للحكمة، وبين منهج الصحابة والتابعين في الحكمة، كما تطرق إلى حكمة بعض أهل العلم في دعوتهم وتعليمهم..

ثم تحدث د.خالد الحيص مدير إدارة مساجد محافظة حولي حول دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في تعزيز الحكمة في العلم والدعوة داخل قطاع المساجد.

بعدها تم توزيع عدة كتب مجانية تطبع لأول مرة وهي: الإحكام في سبر أحوال الحكام، للشيخ د.إبراهيم الرحيلي.

وكتاب أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة، للشيخ د.خالد بن على المشيقح.