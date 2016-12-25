تحت رعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مدير عام الأندية المدرسية المسائية فيصل المقصيد نظم نادي العاصمة المدرسي المسائي 1 بنات بثانوية شريفة العوضي بنات فعالية وطنية شعارها «نبض وقلب الكويت»، بحضور مدير إدارة الأنشطة التربوية بمنطقة العاصمة التعليمية كريمة سليم ومراقب المتابعة الفنية رئيس اللجنة الإدارية شيخة الكوح وبعض أعضاء اللجنة الإدارية وبمشاركة طالبات الأندية المدرسية المسائية وأولياء أمورهم والفعالية قام بإعدادها وتنظيمها رئيسة النادي فايزة الشطي. وأشادت كريمة سليم بما شاهدته وقدمته الطالبات خلال الفعالية من فقرات وطنية وتربوية جسدت وعبرت الطالبات من خلالها عن وطنيتهن وولائهن وحبهن الشديد للكويت وقائدها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأضافت كريمة سليم أن وزارة التربية وفرت العديد من الأنشطة المتنوعة والمستحدثة بالأندية المدرسية المسائية للارتقاء بمهارات الطلبة والطالبات وصقل مواهبهم باعتبارهم هدفنا المنشود وثروتنا الحقيقية.

من جهتها، أوضحت فايزة الشطي فقرات الفعالية التي تضمنت أبياتا شعرية في حب الكويت وعرض أنشودة نبض وقلب الكويت ثم عرض مسرحية في حب الوطن ومسابقات رياضية ترويحية ومسابقات ثقافية وطنية ثم تكريم الفرق الفائزة في بطولة الأندية المسائية في تنس الطاولة وفي ختام الفعالية أقيم على هامشها معرض نبض وقلب الكويت عرض من خلاله اركان مختلفة للتراث الكويتي القديم.

وثمنت كريمة سليم وشيخة الكوح جهود فايزة الشطي وفريق العمل للإعداد والتنظيم المتميز للفعالية.