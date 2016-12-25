حنان السليماني تربية بيئية ـ كلية التربية ـ جامعة الكويت

الهواء نعمة أنعمها الله علينا، نحتاج إليه نقيا غنيا بالأكسجين، لكن في وقتنا الحالي هو ملوث لما يحمله من الغازات السامة الناتجة من مداخن المصانع وعوادم السيارات والطائرات والمبيدات الكيميائية.. إلخ. ويؤثر ذلك على صحتنا من تهييج للأعصاب والجهاز التنفسي وانخفاض ضغط الدم والصداع كما يؤثر على الدماغ وغير ذلك من تدهور للصحة، والضرر ليس مقصورا على الإنسان بل يشمل الحيوان والنبات والبيئة بشكل عام، والحل بسيط وهو عمل التنقيات اللازمة لمداخن المصانع (جمع الغازات والاستفادة منها)، وترشيح العادم للسيارات، والتقليل من المقاومة الكيميائية والتوسع في المقاومة الحيوية كاستخدام حياة لمحاربة حياة أخرى، والحلول كثيرة لجعل الهواء نقيا، فبصيانته صيانة لنا.