آلاء خليفة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ooredoo الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني ان الشركة تركز على دعم الشباب كونهم العنصر الأهم في المجتمع والركيزة الرئيسية لبناء المجتمع.جاء ذلك خلال تصريح للصحافيين على هامش توقيع بروتوكول تعاون علمي وثقافي قانوني بين شركة ooredoo وكلية القانون الكويتية العالمية بحضور رئيس وعميد الكلية د. محمد المقاطع وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.واعرب آل ثاني عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع كلية القانون الكويتية العالمية، لافتا الى انها تعتبر جزءا من المسؤولية المجتمعية لشركة ooredoo وتدخل ضمن استراتيجية الشركة لدعم المجتمع، لافتا الى ان تلك المبادرة ليست الأولى التي تقوم بها الشركة في مجال دعم الشباب نظرا لإيمان الشركة بأهمية دعم الشباب من اجل مستقبل واعد.

وكشف آل ثاني انه بناء على تلك الاتفاقية سيكون هناك تبادل للخبرات وتوفير فرص تدريبية املا ان تساعد فئة الشباب للانخراط في سوق العمل.ومن ناحيته، قال رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد المقاطع في تصريح اننا قمنا بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة ooredoo والهدف منها توسيع افاق تدريب الطلبة في الكلية من خلال الانفتاح على شركات القطاع الخاص لما لديها من امكانيات هائلة في بنيتها القانونية التي يمكن ان تطور من امكانيات الطلبة في مختلف المجالات.



ولفت المقاطع الى ان من الأمور الايجابية في الاتفاقية انها تفتح آفاقا متعددة للتعاون بين الكلية مع شركة ooredoo ومنها تدريب الطلبة ليس فقط في شركة ooredoo- فرع الكويت وإنما في كل فروع الشركة في دول العالم سواء على مستوى دول الخليج او على مستوى الدول الأوروبية والآسيوية.وأضاف اننا نعول على تلك الاتفاقية بان تعطي فرصا جيدة لطلابنا من اجل التدريب وتطوير المهارات وهي خدمة حرصت الكلية على توفيرها للطلبة من خلال عقد مثل تلك الاتفاقيات.

وكشف المقاطع ان الكلية بصدد توقيع عدة اتفاقيات في الفترة المقبلة مع عدد من شركات القطاع الخاص املا ان تعود بالنفع والفائدة لما لتلك الشركات من دور في أداء رسالتها الاجتماعية كما للكلية كونها جامعة خاصة لها دور ايضا في خدمة المجتمع املا ان تكون تلك الاتفاقية احد السبل لتدريب الكوادر الوطنية التي تدرس في كلية القانون الكويتية العالمية.



بدوره، أعرب مدير قطاع القانونية والأنظمة في شركة ooredoo د. يوسف الصليلي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا اننا نحقق اليوم نقلة نوعية فريدة بهذا التعاون المثمر بين شركة الاتصالات ooredoo وكلية القانون الكويتية العالمية باستضافة الشركة لعدد كبير من طلبة الكلية من الناحية القانونية ونقوم بعمل تدريب ميداني لهم وربطهم بالواقع العملي بحيث نكون رافدا علميا وعمليا للطلبة بما يجعل مخرجات كلية القانون مخرجات متميزة وفاعلة ومرتبطة بالواقع وعلى دراية بكيفية تطبيق القواعد القانونية من الناحية العملية.



وأكد الصليلي ان شركة ooredoo اخذت على عاتقها تمكين هؤلاء الطلبة في مجال العمل القانوني سواء في فرع الكويت او في اي فرع من افرع الشركة الخارجية ومنها اندونيسا والجزائر وقطر.

آل ثاني لـ «الأنباء»: Ooredoo تستعد لإطلاق الجيل الخامس «5G»

اعلن الرئيس التنفيذي لشركة ooredoo الكويت الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني ان الشركة مستمرة بالتوسع في العمليات التجارية من خلال فتح الكثير من الأفرع الجديدة والموزعين المعتمدين في اماكن استراتيجية داخل الكويت.

وقال آل ثاني في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان شركة ooredoo مستمرة كذلك في تقديم العروض المميزة لعملائها ومنها باقة شامل، مضيفا ان العمل جار على قدم وساق لتقديم كل ما هو متطور في مجال التكنولوجيا ومنه على سبيل المثال الاستعداد للجيل الخامس (5G) والذي سيكون موجودا خلال العامين القادمين.

وأكد ان شركة ooredoo سباقة في هذا المجال.