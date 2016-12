تركي بن طلال للخريجين: نهضة الأمم تقاس بمنجزاتها العلمية والأوطان تبنى على أكتافكم

آلاء خليفة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود لخريجي الجامعة العربية المفتوحة أن الأمير طلال بن عبدالعزيز بذل، ومعه المخلصون من أبناء هذا البلد وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، جهودا حثيثة حتى بلغت هذه الجامعة المنزلة المرموقة التي وصلت إليها، وأن ألسنتنا جميعا تلهج بشكر الله تعالى والثناء على جهد المخلصين والمجتهدين الذين اكتملت بعطائهم ما تهيأ لكم من بيئة جامعية حديثة ومنظومة التعلم الناجح.



جاء ذلك خلال حضور سموه ممثلا عن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة في حفل تخريج 810 طلاب وطالبات من الدفعة الحادية عشرة للعام الجامعي 2015 /2016 بحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود واعضاء مجلس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة د.موضي الحمود ومدير الجامعة د.نايف المطيري والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.حبيب أبل ونواب رئيس الجامعة وعدد من الشيوخ والسفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي وضيوف الجامعة. وقال الأمير تركي بن طلال إننا معكم اليوم البهيج في مناسبة غالية تتجدد روعتها كل عام، فاليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبة هذه الجامعة العتيدة، كما أنني أعبر عن شكري وتقديري الشخصي لكم جميعا وأنقل لكم تحيات سمو الامير طلال بن عبدالعزيز راعي هذه الجامعة مذ كانت بذرة حتى استوت على عودها وغدت صرحا علميا يشار إليه بالبنان.



ودعا الخريجين والخريجات الى المساهمة في بناء الوطن، مؤكدا ان نهضة الأمم تقاس بمنجزاتها العلمية وأن الاوطان تبنى على أكتاف ابنائها وبناتها الواعين المخلصين وأنتم حلقة في سلسلة من سواعد ابناء هذا الوطن تنضمون بإذن الله إلى مسيرة البناء في بلاد الخير والعطاء تحت قيادة رشيدة تسعى إلى أن تتبوأ مكانة مرموقة في شتى المجالات.



وخاطب الأمير تركي بن طلال الحضور قائلا تملؤنا السعادة والفخر اليوم، ونحن نشارك في هذا البرنامج المستقبلي الطموح، خاصة ونحن نرى آلاف الخريجين والخريجات في هذه الدفعة وما سبقها وما يليها من أبناء وبنات بلادنا الذين حازوا الدرجات العلمية الجامعية، كما أنني أقرن تهنئتي بتهنئة إضافية خاصة لتميز العديد منهم تميزا باهرا تمثل في درجات الشرف والامتياز التي أحرزوها في مجالات عديدة، فلا شك أن ما حققوه من إنجازات وتميز ليس محل ابتهاج فحسب وإنما سبب يضاف إلى أسباب فخر أوطاننا وقياداتنا وذويهم بهم مقدما صادق شكري وتقديري للمسؤولين والأكاديميين القائمين على هذه الجامعة على ما قدموه ويقدمونه من دعم ومساندة لأعزائنا الطلاب.



من جانبه، قال د.نايف المطيري إنه ليسعدنا اليوم أن تشاركونا فرحتنا بتخرج الدفعة الحادية عشرة من خريجي الجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت، وفي هذا اليوم الأغر تحصد كوكبة جديدة ثمرة اجتهادها ومثابرتها طوال سنوات خلت، فهنيئا لهم ولأهاليهم فرحة اليوم.واستذكر المطيري أنه قبل عام مضى وبتفاؤل كبير بني على ثقتنا الكبيرة بطلبتنا المثابرين ومناهجنا المتطورة وكادرنا التدريسي ذي الخبرة عملنا بجد نحو البدء بالحصول على الاعتماد الأكاديمي التخصصي من جهات الاعتماد العالمية في مختلف تخصصاتنا المطروحة، فكانت باكورة هذا العمل المخلص والدؤوب حصول الجامعة على الاعتماد من جهة أكاديمية مهنية عالمية مستقلة وهي The Institution of Engineering and Technology (IET)، وذلك بمنح برنامج تقنية المعلومات والحوسبة الاعتماد الأكاديمي.



وأضاف أنه بعد حصولنا على هذا الاعتماد يكون افتتاح برامج الماجستير في كلية تقنية المعلومات والحوسبة استحقاقا سنعمل على تحقيقه بالتعاون مع مجلس الجامعات الخاصة في خضم العمل والتخطيط للمستقبل وفي غمرة الفرح بتخريج دفعة جديدة من خريجينا.



وكان للخريجين كلمة قدمتها الخريجة جمانة ماهر عثمان الحاصلة على معدل 3.99 قائلة إن وجودنا اليوم هنا، وتحدثي من خلال هذه المنصة دليل على أننا أكملنا مشوار الدراسة الذي بدأنا به وإن وصولنا لهذا الهدف ما كان ليتم لولا توفيق الله ورعايتكم المستمرة ودعمكم لجهودنا مشيرة الى أنه يسعدني أن أنوب عن زملائي وزميلاتي الأعزاء، وأنقل لكم شعورنا بالفخر لوقوفنا أمامكم هنا، ولا يسعني أن أصف لكم مدى السرور بوصولنا اليوم إلى اللحظة التي تكللت فيها هذه الرحلة بالنجاح، وتفتحت زهورها، وطاب قطافها، هذه اللحظة السعيدة التي لا تنسى، ولا يمكن أن تتكرر هذه الرحلة الجميلة التي مرت بكثير من التحديات وعظيم المسؤوليات ولم تخل من المشاعر المختلطة بين فرحة الإنجاز ومشقة العمل.

وقدم فقرات الحفل الاعلامي سامي الفضلي الذي كان ايضا من بين متفوقي الجامعة حيث تخرج في تخصص ادارة الاعمال وحصل على امتياز مع مرتبة الشرف.

الحمود لـ «الأنباء»: نحرص على تقديم نخبة متعلمة ومتخصصة للمساهمة في نهضة الوطن العربي

هنأت مديرة الجامعة العربية المفتوحة د.موضي الحمود في حديث لـ«الأنباء» خريجي الدفعة الـ 11 من الجامعة العربية المفتوحة دفعة 2015-2016 من تخصصات الجامعة المختلفة عن سعادتها بالاحتفاء بتلك الكوكبة المميزة من الخريجين والخريجين

واضافت ان نجاح وتفوق هؤلاء الخريجين هو نتاج عمل دءوب ومستمر وغرس لتلك الجامعة الطيبة موضحة انها حضرت مؤخرا ايضا حفل تخريج طلبة الجامعة العربية المفتوحة فرع الرياض وفي مصر ومملكة البحرين موضحة أن الجامعة العربية المفتوحة تحرص دوما على تقديم نخبة متعلمة ومتخصصة من ابنائها للمساهمة في نهضة الوطن العربي.

واعربت الحمود عن فخرها واعتزازها بحصول الجامعة مؤخرا على الاعتماد الاكاديمي من جهة اكاديمية مهنية عالمية وهي

The Institution of Engineering and Technology IET قائلة: ان الجامعة العربية المفتوحة تسعى دائما نحو التطور والتميز والحصول على الاعتمادات المهنية والاكاديمية العالمية لافتة الى ان حصول الجامعة على الاعتماد الاكاديمي من هذه الجمعية المهنية للمهندسين له بالغ الاهمية في مساعدة خريجي الجامعة من تخصص تقنية المعلومات على الانخراط في العمل بما يجعلهم مطلوبين في مؤسسات وجهات سوق العمل المختلفة.