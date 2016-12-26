أكدت مدير عام الإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي، على أن استعدادات مدارس المرحلة الثانوية في منطقة العاصمة التعليمية لاستقبال الطلاب لأداء الاختبارات للفترة الدراسية الرابعة للعام الدراسي 2016/2015 ، تتم على قدم وساق ، موضحة ، أن عدد المتقدمين لاختبار الثانوية في القسم العلمي للصف الثاني عشر يبلغ 820 طالب في حين يبلغ عدد المتقدمين للقسم الأدبي 493 طالب، اما للطالبات فيبلغ عدد المتقدمات للقسم الادبي 767 والقسم العلمي يصل 1133 طالبة.



مبينه أن الإدارات المدرسية تقوم على خلق أجواء بعيدة عن التوتر أو الاستفزاز داخل قاعات الاختبارات وتقديم كل ما تحتاجه في هذه الفترة من العناية والرعاية،عبر مجموعة من التوصيات خرجت بها من اجتماعاتها مع إدارة الشؤون التعليمية ومراقبة المرحلة الثانوية للوقوف على تهيئة أفضل السبل للجان الاختبارات، والتي اوصت بضرورة توفير الأجواء المريحة للطلاب لأداء الاختبارات بهدوء ووفق مسارها الطبيعي ، مؤكدة ان هذه الفترة تستلزم الدقة في العمل والالتزام باللوائح المنظمة للاختبارات وتطبيق اللوائح ونظم الوزارة فيما يخص ظاهرة الغش وإبرازالتعليمات للطلبة حتى يطلعوا عليها .



محذرة من تفشي آفة الغش بين الطلاب ، لافتة الى أن العقوبة ستكون مشددة لكل من يتجاوز ، وذلك تحقيقًا للعدالة والتزامنا بتعاليم ديننا الحنيف الذي دعى للتحلى بالصدق والامانة واتقان العمل ،لافته الى وجود متابعة يومية للقيادات والمدراء ومراقبي وموجهي المراحل التعليمية بجولات على المدارس للاطمئنان ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من أجل سير الاختبارات النهائية على أكمل وجه.

وأشارت الخالدي إلى أن منطقة العاصمة التعليمية قامت بتوزيع الجداول على الطلاب قبل موعد الاختبارات بفترة كافية حتى يتسنى لهم تنظيم وقتهم للمذاكرة والمراجعة لافتة أن الوزارة والمناطق التعليمية تحرص كل الحرص على الطالب المجتهد والطالب المتهاون وهي مسألة أخلاقية وتربوية ، فوزارة التربية دائما تسعى لمخرجات بناءة.تسعى لتنشئة جيل واعي قادر الى دفع دفة المجتمع الى الامام ورفعة اسم الوطن عاليا .