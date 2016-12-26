عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أنه لن يقبل بظلم أحد يعمل في الوزارة وأن الجميع سواسية في التعامل، مشددا على أن عدم حصول المعلمة البدون على إجازة وضع شيء غير مقنع وغير مقبول.

وأوضح الوزير الفارس في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه طلب إفادة من الوكيل المختص في الوزارة حول هذا الأمر، متسائلا باستغراب هل لأنها (بدون) ممنوعة من إجازة وضع.

وأضاف أنه سيسعى جاهداً لحسم هذا الموضوع بعد دراسته والاطلاع عليه والوقوف على ما إذا كان هناك قانون يمنع هذا النوع من الإجازة للبدون من عدمه.

وأكد: علينا كمسؤولين توفير أفضل الأجواء والمناخ المناسب لهيئاتنا التعليمية لكي يؤدوا عملهم ورسالتهم على اكمل وجه، مثمنا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة التي يقوم بها أهل الميدان لخدمة أبنائنا الطلبة والعملية التعليمية.

من جهة أخرى، قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية وعضو اللجنة العليا بجائزة الكويت والإبداع الشبابي فيصل المقصيد: إن وزارة التربية تبذل الجهد الوفير في تنوير معلمي ومعلمات المدارس الذين يبلغ عددهم 85.000 معلم ومعلمة بشأن الجائزة تحديدا في المجال التعليمي كي يشاركوا فيها.

وأوضح المقصيد في تصريح صحافي أن الوزارة تحث الذين تنطبق عليهم الشروط على المشاركة في الجائزة والمنافسة في مجالاتها العشر، مبينا أنه تم نشر كل الشروط والبنود المتعلقة بالجائزة للمعلمين وذلك عبر تقديم العديد من الورش والمحاضرات والندوات في المدارس بمختلف المناطق التعليمية، وأيضا الرد على الاستفسارات المتعلقة بالجائزة، مؤكدا دعم وزارة التربية المستمر لتنمية القدرات الابداعية.

وذكر المقصيد ان للجائزة أهدافا عديدة أبرزها تعزيز الجوانب الوطنية والمعنوية لدى الشباب، بالإضافة إلى نشر ثقافة التميز والإبداع والتشجيع على الابتكار وإحياء روح التنافس بين الشباب الكويتي من أجل خلق جيل واع على قدر من العلم والمعرفة.

وأشار إلى أن الشروط والتقديم للجائزة عبر موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب الإلكتروني، داعيا الشباب من سن 14 إلى 34 إلى التقديم على الجائزة https://youth.gov.kw/

100 ألف دينار.

الجدير بالذكر أن الجائزة تعتبر مشروعا تابعا لوزارة الدولة لشؤون الشباب، والجائزة تبلغ قيمتها 100 ألف دينار موزعة على 10 مجالات مختلفة لكل منها جائزة بقيمة 10 آلاف دينار وتشتمل على ريادة الأعمال والتعليم والإعلام والثقافة والفنون والآداب والعمل التطوعي والعلوم والتكنولوجيا والرياضة وتعزيز الصحة العمارة والتخطيط العمراني والإسكان والعلوم الشرعية.