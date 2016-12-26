حظي طلاب الكلية الأسترالية في الكويت بتجربة مميزة باستكمال برنامج التدريب لدى شركة عميد بلازا.

يأتي التدريب في إطار الجهود المستمرة للكلية الأسترالية في الكويت لتطوير مهارات الطلبة وإعدادهم لخوض المسار المهني، وبالتالي جرى التعاون بين الكلية الأسترالية في الكويت وشركة عميد بلازا لتقديم التدريب لطلبة الكلية من خلال برنامج تدريبي.

وتعتبر شركة عميد بلازا شركة كويتية رائدة في مجالات عدة مثل التجارة العامة والمقاولات، الأغذية والمشروبات، الحلول التسويقية، دعاية وإعلان، وخدمات عقارية.

وتعليقا على هذا البرنامج التدريبي، صرح د.سام توجلو، العميد المشارك بالإنابة ـ كلية إدارة الأعمال والمحاضر في الكلية الأسترالية، قائلا: «كان من دواعي سرورنا العمل مع شركة عميد بلازا للمساعدة على إعداد طلابنا في مساعيهم المستقبلية على صعيد العمل في الشركات.

لقد أثبتت الشراكة بين الكلية الأسترالية في الكويت من جهة وعميد بلازا من جهة أخرى جدواها المثمرة التي أضافت خطوة أخرى لجهودنا المستمرة والحثيثة لإضافة المزيد من القيمة للبرامج التطويرية المقدمة لطلابنا».

هذا، وتتبنى الكلية الأسترالية المنهج الفريد من نوعه، الذي يمزج بين التعليم المهني والنظري لطلابها، كما تؤمن باقتران ما يدرس في الصف مع تجربة العمل الحقيقية، وبالتالي إيجاد فرص التدريب ضرورية جدا، إذ تزود الطالب بمهارات لا تقدر بثمن، كما تسهم في تنمية قدراتهم ويساعدهم على بناء مستقبل مهني ناجح.