عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير عام منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري حرص المنطقة على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الأبناء منذ الصغر، من خلال اعدادهم اعدادا جيدا من مرحلة رياض الأطفال، فهم الذين سيبنون وطن المستقبل.

واشار الظفيري في تصريح للصحافيين خلال رعايته امس الملتقى الثقافي الثاني بعنوان «انتماء وولاء» الذي نظمته مراقبة رياض الأطفال في منطقة حولي التعليمية في روضة عبدالعزيز الشاهين، الى الانتهاء من كل الاستعدادات لاختبارات الفترة الدراسية الاولى لجهة تجهيز قاعات الاختبارات بالكراسي والطاولات وتوفير الملاحظين وتهيئة الأجواء المريحة للطلبة، الى جانب إنجاز اي اعمال صيانة خفيفة يتطلبها المبنى المدرسي.

من جهتها، أوضحت مراقبة رياض الأطفال في منطقة حولي التعليمية غنيمة العميرة ان المنطقة اعتادت كل عام تنظيم ملتقى تشارك فيه جميع رياض الأطفال، وهذا العزم كان عبارة عن أوبريت «انتماء وولاء» حيث قدمت فيه لوحات راقصة واغاني وطنية تبث روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الاطفال.

وبينت العميرة ان المراقبة بدأت منذ امس بتنظيم مجموعة من المحاضرات لمديرات رياض الأطفال والمديرات المساعدات، بهدف التنمية المهنية والتي تستمر على مدى يومين.