أقامت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت بالتعاون مع المشروع الوطني التوعوي للوقاية من المخدرات (غراس) محاضرة توعوية تحت عنوان «قدر ذاتك ترقي حياتك» حاضر فيها كل من سندس عبدال وبدر العنزي في قاعة المحاضرات في الدور الأول بمقر الجامعة بحضور الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية.

في البداية تحدثت المحاضرة سندس عبدال قائلة إن مشروع غراس مشروع إعلامي توعوي وطني طويل الأمد، يهدف إلى تعزيز منظومة القيم المرتبطة بمقاومة قضية المخدرات، تم إعداد منظومة القيم بواسطة دكاترة وأساتذة جامعيين، وغراس نتاج تحالف وشراكة بين مؤسسات حكومية وأهلية وقطاع خاص التقت إرادتها جميعا على ضرورة تنسيق جهودها لمواجهة آفة المخدرات.

وتطرقت عبدال إلى عنوان المحاضرة في تقدير الذات ورقي الحياة ضاربة بذلك مثلا عن البطل نيكولاس فيوتيتش قائلة: إن نيكولاس كان بلا يدين وبلا رجلين منذ ولادته فكر كثيرا في الانتحار لإنهاء حياته، لكنه كان ذا عزيمة فتحدى الحياة فأصبح قدوة للكثير ومن ضمنهم أنا محدثتكم، كان دائما يقول أنا لست معاقا وحدي قد تراني بلا يدين أو رجلين.. ولكنني أحب الحياة.. وكل منا معاق اذا افتقد الحب في حياته، والخوف اعاقة لا تجعله ينال منك واعلم ان الله معك في كل وقت ومكان.

أما المحاضر بدر العنزي فقال إن مهارات الحياة مجموعة من القدرات العاطفية والإدراكية والاجتماعية التي تساعد الأشخاص عموما والشباب خصوصا على اتخاذ قرارات مدروسة، حل المشاكل، التفكير بصورة ناقدة وخلاقة، التواصل بفاعلية، إقامة علاقات سليمة، وتسيير شؤون حياتهم ومواجهة ما يعوقهم بصورة صحية ومنتجة، لافتا الى أن كل شخص منا يملك هذه المهارات، لذا يجب تقدير الذات والبدء في استخدام هذه المهارات والتميز واستغلال كل فرصة في تطبيق هذه المهارات بفعالية.