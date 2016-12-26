آلاء خليفة

وقعت كل من كلية الجونكوين الكندية في الكويت وجمعية إنجاز الكويتية اتفاقية خاصة بالتعليم والتدريب في مجال إدارة وريادة الأعمال.

وتعد كلية الجونكوين الكندية في الكويت إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بدأت العمل منذ قرابة السنة، تتميز بتقديم برامج دبلوم عالية المستوى وموجهة لخدمة سوق العمل الكويتي في مجالات إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، ومن بينها برامج إدارة وريادة الأعمال الذي تعتبر الأكثر إقبالا منذ الطلبة في الكلية.

هذا، وتهدف جمعية إنجاز الكويتية إحدى الجمعيات الرائدة غير الربحية إلى تطوير وتمكين الشباب الكويتي ورفع مهاراتهم للعمل بنجاح في مختلف المجالات وخاصة مجال العمل الحر والقطاع الخاص.

وفي أعقاب عام من التعاون بين الكلية وجمعية إنجاز بشكل غير رسمي، حيث شهدت العلاقة تطورا من خلال تقديم برامج في مجال ريادة الأعمال في الكلية، فإن هذه الاتفاقية ستوفر أساسا ثابتا من التعاون والإبداع معا.

من جانبه، قال رئيس الكلية د.ديفيد مكهاردي إن التركيز في التعليم والتدريب في مجال ريادة الأعمال وبرامجنا الفريدة التي تميزنا عن البرامج الأخرى المقدمة ستمكننا من الإسهام بصورة فاعلة في بناء وتنويع الاقتصاد الكويتي وقوة العمل من خلال المشاركة مع جمعية راسخة ذات سمعة طيبة مثل جمعية إنجاز الكويتية.

وكذلك سنتمكن من توفير المهارات والإمكانيات بصورة أفضل لطلابنا ليحققوا النجاح المرجو.

وقد أفادت رنا النيباري الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز الكويتية، بأن القيمة الأساسية للجمعية تتركز حول تمكين الشباب الكويتي وتطوير مهاراتهم عبر الشراكة مع القطاعين العام والخاص وإن شراكتنا مع كلية الجونكوين الكندية في الكويت تعد إنجازا بالنسبة لبرامجنا الرئيسية (برنامج الشركة) والمتضمن في مناهج الكلية ويهدف الى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة في مجال الأعمال والتنافس مع نظرائهم على مستوى الدولة وتحصيل التقديرات الدراسية من الكلية في ذات الوقت.

تفتح هذه الاتفاقية والتي مدتها عام قابل للتجديد، باب التعاون بين كلية الجونكوين الكندية في الكويت وجمعية إنجاز الكويتية بحيث يمكنها مستقبلا التعاون ليس فقط في برامج إدارة وريادة الأعمال إنما أيضا في مجالات إعداد وتمكين الشباب الكويتي في برامج أخرى.